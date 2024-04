Kozármisleny mind lakott terület, mind népességszám tekintetében jelentősen növekedett az elmúlt években, és a születésszámok alapján elmondható, hogy ezzel együtt fiatalodik a település.

– A kérdésre, hogy miért jó kozármislenyinek lenni, büszkeségpontjaink mentén lehet a választ megadni, ezek mutatják, hogy folyamatosan fejlődik a város –

emelte ki dr. Biró Károly, Kozármisleny polgármestere.

– Talán a legfontosabb, amire büszkék lehetünk, azok a gyermekgondozási és gyermeknevelési intézményeink, amelyek nagyban elősegítik a város korfájának fiatalodását

– közölte a polgármester.

– Vadonatúj négycsoportos bölcsőde nyílt a lakótelep szívében, amely a hétvégi időszakokban játszószobaként szolgálja a kisgyermekes családokat. Ugyancsak büszkeség, hogy az ország második legnagyobb óvodája, a maga 12 csoportjával Kozármislenyben működik, a nemrég átfogó felújításon átesett általános iskola pedig Baranya legnagyobb alapfokú oktatási intézményévé vált napjainkra. A gyerekek egészen a pici csecsemőkortól az általános iskola befejezéséig a városban jó helyen vannak – ezért választják sokan a települést. Mindezt erősíti az öt körzetben működtetett védőnői szolgálat: a kismamák is érzik, hogy kellő figyelmet kapnak

– emelte ki dr. Biró Károly.

– A következő büszkeségpontok – fogalmazott a polgármester – a játszóterek, amelyeket felújított vagy átépített az önkormányzat az elmúlt időszakban, valamint a komplex, többfunkciós, különféle sportolási, illetve szabadidő eltöltési lehetőséget kínáló közösségi terek.

Ugyanígy a korszerűsített, hazánkban szinte egyedülállónak mondható buszmegállók is büszkeségei a városnak – az elmúlt években ezeket modern, elektronikus, valós idejű információkat nyújtó utastájékoztató rendszerrel látták el, szerethetőbbé téve ezáltal a tömegközlekedést. A megállók modernizálása során fedett, biztonságos kerékpártárolókat is kialakítottak, és ehhez kapcsolódva bicikliút hálózat is kiépült.

Mint dr. Biró Károly kiemelte, a sportlétesítményekre, a város kiváló sportinfrastruktúrájára is büszkeségpontként tekintenek – az általános iskolához kapcsolódó, a gyerekek számára a mindennapos testnevelés lehetőségét is biztosító sportcsarnokot folyamatosan korszerűsítik, az energiatakarékosság jegyében nemrég napelemekkel is gazdagodott a komplexum. A létesítmény a sportolók és az utánpótlás korosztály edzéseinek is helyszínt biztosít – kihasználtsága száz százalékos. Az új, átépített futballstadion is a sportéletet gazdagítja, ezen kívül már második alkalommal üzemeltettek télen jégpályát, valamint egy szabadtéri kézilabdapálya is épült nemrég.

– Mindezek mellett büszkeségként emlegetjük városszerte, hogy adómentesek a lakóházak, valamint a magánszemélyeknek semmilyen adót nem kell fizetniük az önkormányzat felé

– zárta a felsorolást a kozármislenyi polgármester.

Kereskedelmi üzletközpont épülhet a város határában

A város önkormányzata a lakosság javaslataira is számít a fejlesztések meghatározásakor - először három évvel ezelőtt különítettek el közösségi költségvetés címen 5 millió forintot. Arról, hogy az összeget mire fordítja a város, a helybéliek döntenek. Így, az elmúlt időszakban a lakosoktól érkezett javaslatok alapján épült ki például a rekortán futópálya körül a napelemes közvilágítás, de a közösségi költségvetés nyújtott fedezetet a parkerdő köré telepített több tucat szemetesedény finanszírozására is, és ennek köszönhetően épül parkoló a Március 15. téren, amelynek kivitelezése nemrég kezdődött.

Idén a rendelkezésre álló keretösszeg 10 millió forintra emelkedett – a kozármislenyiektől egy-két éven belül megvalósítható, kis költségvetésű, a lakosság komfortérzetét növelő projektekre vár javaslatokat az önkormányzat.

Mint dr. Biró Károly, Kozármisleny polgármestere fogalmazott, az eddig beérkezett javaslatok feldolgozása már megkezdődött, de még várják a kitöltött kérdőíveket. A benyújtott ötletekről internetes szavazást indítanak, majd a legtöbb voksot elérő projekt valósul meg az elkövetkezendő időszakban.

A polgármester kiemelte, az egyéb lakossági jelzések alapján évekkel ezelőtt egyértelművé vált, hogy a nagyobb horderejű projekt, amire jelentős igény mutatkozik a város lakói részéről, az nem más, mint egy újabb kiskereskedelmi központ. Erre reagálva az önkormányzat megkereste a célnak leginkább megfelelő területet, mostanra az érintett telkeket is megvásárolta, így a tervek szerint a jövőben az autópálya felvezetőjén, az új lakótelep bejáratánál mintegy 3,5 hektáros részen élelmiszerüzlet – vélhetően egyéb kereskedelmi egységekkel kiegészülve – nyílik. – Élénk az érdeklődés a befektetők részéről, így minden okunk megvan arra, hogy azt feltételezzük: jövőre a beruházás indításához kellő megállapodások is megszülethetnek – adta hírül a polgármester.

Egy napra újra népviseletbe öltözött a város – Az országról országra járó Geofolk kiállítás is egyedivé tette a hagyományőrző rendezvényt

Idén is hagyományőrző népviseletbe öltözött a város apraja–nagyja, az országos TrachtTag kezdeményezéshez kapcsolódva.

Az április 20–án tartott Népviselet Napjára idén öt településről érkeztek együttesek

Fotó: B.K.

Mint dr. Biró Károly, Kozármisleny polgármestere fogalmazott, a Józsa Gergely Néptánc Egyesület által három évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal útjára indított Népviselet Napja, az önkormányzat markáns támogatásának köszönhetően mára a város egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki magát.

Az április 20–i egész napos kulturális programhoz kapcsolódva, az azt megelőző napokban a Művelődési Központ mellett egyedülálló, a világ hatvan országának mintegy 200 népviseletét bemutató szabadtéri fotókiállítás nyílt. Az országról országra járó, szemet gyönyörködtető Geofolk tárlat – amelyet annak ötletgazdája a székelyföldi fotóművész, Dávid Botond nyitott meg ünnepélyes keretek között – idén hazánkban csak Kozármislenyben tekinthető meg: az érdeklődők egy héten keresztül láthatták a kiállítást.

Az április 20–án tartott kozármislenyi Népviselet Napjára idén kilenc településről érkeztek népviseletbe öltözött együttesek – a délelőtt folyamán több százan vonultak fel a szebbnél szebb ruhakölteményekben a város központi részén, majd délután a menyasszonyi viseletekkel ismerkedhetett meg közelebbről egy bemutató keretében a közönség, amelyet követően színvonalas, a vendég néptánccsoportokat bemutató gálaműsor várta a szép számú érdeklődőt a Művelődési Központnál.

A Népviselet Napját a szokás szerint este hagyományőrző utcabál zárta.