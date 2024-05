Különféle pályázati forrásokból számos területen tudott kisebb-nagyobb fejlesztéseket megvalósítani Egyházaskozár önkormányzata az elmúlt évek során – mint Weisz Kornélia, a település polgármestere fogalmazott, minden kínálkozó támogatási lehetőséget megragadnak. Ennek köszönhetően a Magyar Falu Programban komoly sikereket értek el – összesen 83 millió forintot nyertek, különböző fejlesztésekre.

A civil közösségek házát sikerült például a Magyar Falu Program részeként felújítani, az óvoda pedig két alkalommal is nyert: elsőként az intézmény játszóterének felújítására 5 millió forintot, majd az óvodaépület modernizálására is eredményesen pályázott az önkormányzat, így 14 millió forintból rendbe tettük a vizesblokkot, és az öltözőket, valamint egy élelmezésvezetői irodát is kialakítottunk. Így, a korábban már önerőből korszerűsített konyhával együtt egy, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő intézmény fogadja Egyházaskozáron a gyerekeket.

– részletezte a sikeres projekteket a polgármester.

A másik, szintén nagyobb horderejű beruházás az általános iskola felújítása volt a közelmúltban – 17 millió forintos pályázati támogatásból korszerűsítették az intézmény fűtési rendszerét: a beruházásnak köszönhetően új kazán, új radiátorok biztosítják a meleget, valamint belső burkolatfelújításra is sor került.

Mindezek mellett orvosi eszközök vásárlására, a felelős állattartás elősegítésére is nyertünk forrást a Magyar Falu Program részeként, ezen kívül 6 millió forintból újulhattak meg a járdák, és egy, a település lakóinak életét jelentősen megkönnyítő falugondnoki buszt is vásárolhattunk, 15 millió forint értékben.

– folytatta a felsorolást Weisz Kornélia.

A térfigyelő rendszer kiépítése szintén az elmúlt évek fontos fejlesztéseinek egyike – Leader pályázati támogatással valósította meg az önkormányzat: a kamerák az átmenő forgalmat figyelik Mágocs és Szászvár irányából, valamint Szárász felé a településről kifelé haladókat. A polgármesteri hivatal, valamint az általános iskola épületére kerültek fel a térfigyelők – utóbbiak a gyerekek védelmét és biztonságát is szolgálják. Mint Weisz Kornélia fogalmazott, a rendszer bővítését is fontolgatja az önkormányzat – ha nyílik rá pályázati lehetőség, a földesutakra vezető kisebb utcákba is telepítenének kamerákat, így azok az irányok is védettebbek lennének.

Egyházaskozár a komlói kistérségi pályázatokban is sikerrel vett részt, és részesült támogatásból, valamint saját forrásból is valósított meg fejlesztéseket az önkormányzat: villámhárítóval szerelték fel az iskolát, és buszmegállók, járdák térkövezésére is futotta a falu saját költségvetéséből.

A csapadékvíz elvezetése is megoldódott

Egyházaskozár önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban is sikerrel szerepelt – csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítésére mintegy 30 millió forint támogatást nyertek, a tavaly megvalósult fejlesztés során 187 méter csapadékvíz csatorna újult meg. Mint Weisz Kornélia, a település polgármestere elmondta, a korábbi években már korszerűsített árokrendszernek a főútvonal mellett volt még egy régi terméskövekből kirakott, nem túl jó állapotban lévő szakasza, ahol a lerakódott hordalék sok gondot okozott, a meder tisztán tartása is rendkívül körülményesen volt csak megoldható. A 30 millió forintos támogatásnak köszönhetően azonban tavaly ezt a részt is rendbe tudták tenni, így mostanra a falu egészében megbízható az árokrendszer.

A megvalósult projekt az élet- és vagyonbiztonságot, és elsősorban az épített környezet védelmét szolgálja – az elkészült műszaki megoldások biztonságosan elvezetik a településre hulló és összegyülekező csapadékvizeket. A falu belterületén a csapadékvíz hálózat fejlesztésével a vízkár veszélyeztetettség csökkent, emellett, lakossági szemléletformálási akció lebonyolításával, a környezettudatos és fenntartható csapadékvíz gazdálkodás köztudatba való átültetésére is kiemelt hangsúlyt helyeztek a projekt részeként.

Segítik a fiatalok letelepedését

A nagyjából 750 fő településen a fiatalok helyben tartása az egyik fő célkitűzés, és ennek érdekében különböző támogatási lehetőségeket kínál az önkormányzat. A letelepedést segítve, illetve a helyben maradást ösztönözve ingatlanokat vásároltak: két családi házat vett meg a település, majd azokat helyi, a jövőjüket is Egyházaskozáron tervező fiataloknak adták bérbe. A projekt rendkívül sikeresnek bizonyult: a két ingatlan közül az egyiket a beköltözők már meg is vásárolták.

Weisz Kornélia polgármester kiemelte, alapvetően minden, a faluban önálló életet kezdő fiatalnak segít az önkormányzat: az egyszeri letelepedési támogatást minden olyan fiatal megkapja, aki a vonatkozó helyi rendeletben szereplő követelményeknek megfelel.

A polgármester hozzátette, a kormány családtámogatási rendszerének pozitív hatása Egyházaskozáron egyértelműen érezhető: míg öt évvel ezelőtt rengeteg eladó ingatlan volt a településen, addig mára ilyenből alig akad, és ha van, az is nagyon gyorsan gazdára talál.

Színes programok tarkítják a falu életét

A település civil élete rendkívül mozgalmas – Csángó Hagyományőrző Egyesület és a német nemzetiségi önkormányzat támogatásával és szoros kooperációjával Német Német Nemzetiségi Egyesület is működik Egyházaskozáron, ezen kívül a Sportegyesület, amely többek közt a helyi rendezvények alkalmával segíti az önkormányzatot.

A település minden évben főzőversennyel egybekötött majálissal köszönti a májust – civil közösségek és baráti társaságok mérik ilyenkor a bográcsok mellett a tudásukat, ezen kívül játékos programok és sportrendezvények tarkítják a programot.

Szintén hagyomány, hogy június elején gyereknapi pikniket rendeznek a Gyermeknap alkalmából, ahol a falu apraja-nagyja a játszótérre kitelepülve tölt el egy kellemes napot játékokkal, beszélgetéssel. Július második hétvégéjén pedig minden évben a Falunapot tartják. Ezeket az önkormányzati rendezvényeket egészítik ki saját programjaikkal a nemzetiségi egyesületek - a Csángó Hagyományőrző Egyesület például határon túliak találkozóját, és lakodalmas felvonulást is szervezett már a faluban.

Az épületek állagmegóvása a cél

Jelentős számú ingatlannal rendelkezik az önkormányzat: idősek klubja, orvosi rendelő, védőnői szolgálat, általános iskola, annak tornaterme. Ezek, illetve a zöldterületek karban tartásával, ápolásával hat közmunkás foglalkozik.

Mint Weisz Kornélia polgármester elmondta, a tető- és csatornafelújítások valamennyi önkormányzati épület esetében megvalósultak az elmúlt években, az ingatlanok nincsenek rossz állapotban. A jövőben elsősorban az állagmegóvások, amikre költenie kell majd a településnek. Az anyagi keretek azonban szűkösek, ezért elsősorban további pályázati lehetőségekben bíznak.

A cél, hogy a meglévő épületeinket szépítsük, fejlesszük. és tegyük komfortosabbá.

– emelte ki a polgármester. Hiszen a szolgáltatások bővítésére nincs szükség – Egyházaskozáron minden, ami a lakosság számára szükséges, megtalálható, egészen a kicsi gyermekkorútól az idős korosztályhoz tartozókig.