Nagynyárád sikerrel szerepelt a Magyra Falu Program pályázatain – még az előző önkormányzati ciklusban is nyertek 35 millió forintot az óvoda felújítására, amelynek megvalósítása áthúzódott 2019 utánra. Többek közt az udvar játszótéri elemekkel bővült az intézmény, korszerűsítették a villamoshálózatot, a szanitereket, a nyílászárókat, és egy, a mai kor igényeinek mindenben megfelelő konyhát is kialakítottak, aminek megvalósításában és anyagi támogatásában a település lakossága is segédkezett – kezdte a felsorolást Kerekes Norbert, Nagynyárád polgármestere.

Az önkormányzat műhelyt, garázst, és szociális helyiségeket is magába foglaló kiszolgáló épületének felújítására is nyert pályázati támogatást a település, csakúgy, mint a falu zöldterületeinek karbantartását szolgáló kommunális eszközök beszerzésére is.

Mint Kerekes Norbert polgármester fogalmazott, komoly eredmény, hogy Nagynyárádon a lakosságszám növekedésnek indult, egyre fiatalodik a település, ami a falu kiváló természeti adottságai mellett az autópálya közelségének is köszönhető. A megüresedő házak hamar gazdára találnak, az önkormányzati telkek is mind elkeltek. 2019 óta minden nagynyárádi újszülöttet magnóliafa ültetésével köszöntenek – a Táncsics utca felénél tart már a fasor, mintegy negyven csemetével. – A gyereklétszám növekedésével együtt egy játszótér létesítését is kezdeményezte a lakosság – a Magyar Falu Programban nyertek erre is támogatást, a Kossuth utcában, a sportcsarnok mellett kapott helyet a létesítmény.

Közel 60 millió forintból két ütemben belterületi utak újulhattak meg az elmúlt évek során, ezen kívül a Dózsa György utcai csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését is folytatni tudták. A település fő rendezvényhelyszínén is megújult az út, komfortos, rendezett, kulturált körülményeket biztosítva a nagynyárádi programokra érkező vendégeknek.

Kerekes Norbert polgármester kiemelte, a páratlan természeti környezet megőrzésére kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat: a ritkaságszámba menő, 160 egyedből álló hársfa sor ápolására, karban tartására Leader pályázaton nyertek eszközöket. Az önkormányzat célja, hogy az ötven éves fasor a Baranya Vármegyei Értéktárba bekerüljön.

A jövőt érintő tervek kapcsán a polgármester elmondta, a közvilágítás korszerűsítése az egyik legfontosabb feladat, ennek tervezése már elkezdődött. Ezen kívül a járdafelújításokra fókuszálnának, valamint újabb építési telkek kialakításából is profitálhatna a település.

Kerékpárút, kilátó is vonzza majd a turistákat

Turisztikai szempontól vonzerőt jelent a hadtörténeti és helytörténeti múzeum, a templom, és sok látogató érkezik Sárdi János kékfestő műhelyéhez is. Ugyanakkor a turizmus fellendítését célzó komoly fejlesztések előtt áll a falu: a környező települések és a Baranya Vérmegyei Önkormányzat konzorciumában 1,1 milliárd forintból kerékpárúthálózat épül Bóly, és Szajk irányába, ebből 460 millió forint a Nagynyárádot érintő fejlesztés. A Mohács 500 projekt keretében pedig Mohács irányába is kiépül a kerékpárút, kiegészülve egy nagynyárádi, 15 méter magas, a mohácsi csatasíkra rálátást biztosító kilátóval, kiegészítve egy pihenővel, ami a temető mellett kap majd helyet. A látványtervek elkészültek, a terület kialakítása folyamatban van.

Sikereket hoz a szoros összefogás

A célok azonosak, ennek megfelelően szoros az együttműködés a település önkormányzata, civil szervezetei, és a Nagynyárádi Német Nemzetiségi Önkormányzat között – az összefogás a fejlesztésekben és a rendezvények alkalmával egyaránt megmutatkozik.

A Nagynyárád-Grossnaarad Magyar-Német Baráti székhelye a Művelődési ház, amelynek felújítására támogatást nyertek a Magyar Falu Programban – a festés mellett a nagyterem klimatizálása, a padlóburkolat és az elöregedett nyílászárók cseréje valósulhatott meg, és a konyhát is új eszközökkel szerelték fel.

A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat többek közt a keresztek felújításához nyert pályázati forrást, ezzel is segítve a rendezett településképet.

A nagy sikerű Kékfestő Fesztivált idén 23. alkalommal rendezik meg – az egységes arculatot szintén pályázati forrásból vásárolt pavilonok, asztalok, sörpadok biztosítják. A fesztivál népszerűségét mutatja, hogy Sárdi János Kékfestő mester második alkalommal írt ki ,,Kékfestészet csodái” címmel a szabni, varrni kedvelőknek pályázatot, amelyre a nagynyárádi műhelyben készült kelmékből készült alkotásokkal nevezhetnek a vállalkozó kedvűek. Tavaly 42 jelentkező volt, idén ennek több, mint a duplája: 90 nevezés érkezett.

Mint Kerekes Norbert polgármester fogalmazott, a pécsi Gandhi Gimnáziummal közösen szervezett őszi Gasztrotalálkozó is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, ahogy a helyieknek rendszeres szórakozási lehetőséget kínáló Nagynyárádi Esték című, havonta megtartott program is, ahol bor-, és ételkóstolásra nyílik minden alkalommal lehetőség, a zene, és beszélgetések mellett.

A nyári hónapokban két gyermektábort szerveznek a faluban: az egyiket a Nagynyárádi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a másik Nagynyárád Község Önkormányzata és a Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft.-vel közösen valósul meg.