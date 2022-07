Sokan azt hihetik, hogy a baranyai kajak-kenusok ez idáig mellőzték kedvenc sportágukat, azonban télen is épp olyan keményen dolgoznak, mint most a nyüzsgésben. A hideg, fagyos napokon is nagy hangsúlyt fektetnek az edzésekre, ugyanis olyankor az erősítéseké a főszerep, sőt, még téli erőfelmérő bajnokságot is szokott szervezni a Pécsi Kajak-Kenu Club.

Májustól egészen októberig viszont tart a vízi szezon. Maraton Magyar Bajnoksággal kezdődik az év, aztán jönnek sorjában a rövidebb távok. Egy feljutásos verseny működik, hasonlóképp, mint a legtöbb sportágban. A regionális viadalokon már túl van a mezőny, most már mindenki az országos bajnokságokra készül.

Az alakulat szerdán indult a serdülő, ifi és U23-as Országos Bajnokságra, ahol az utóbbin szép eredményekre lehet számítani Krikler Zsombortól, aki öccsével, Zalánnal versenyzett együtt vidékbajnokságon.

Nagy szüksége van ennek a kis klubnak hasonló sikerekre, hiszen jelenleg is 50-60 utánpótláskorú gyerekkel büszkélkedik az egyesület, akik a Csaba András Vízisport Központnál mindent megtesznek azért, hogy elérjék céljaikat.

– Kis egyesületként nyilván nem az olimpiára készülünk, de azért nem lenne rossz. Évről évre vannak válogatott versenyzőink, s reméljük, hogy idén is sikerül nemzetközi porondra kilépni. Egyrészt a sportág-népszerűsítés és az utánpótlásképzés a legfontosabb, de nyilván a motiváció megvan mindenkiben, hogy nagyobb célokat érjünk el. Aki erre nyitott, és megvan a megfelelő kvalitása, képessége, azzal szeretnénk szép eredményeket elérni hazai, vagy akár nemzetközi porondon is – nyilatkozta lapunknak ifj. Csaba András, a a Pécsi Kajak-Kenu Club vezetőedzője.

A növekedő népszerűség okán pedig nem is csoda, hogy bővíteni kellett az edzői stábot. Ezt a problémát házon belül oldották meg, hiszen Szmrtyka Rebeka, aki számos bravúros eredményt elért az elmúlt időszakban, befejezte az élsportot, s mostantól ő oktatja az alapokra a kezdőket.



A masters ob PKKC-s eredményei. Első helyezettek: Szmrtyka Rebeka–Kugler Attila–Fekete László–Seres Barbara (K4 vegyes szabadidős és egyetemi 500), Kugler Attila–Seres Barbara (K2 vegyes masters 200), Szmrtyka Rebeka–Kugler Attila–Fekete László–Seres Barbara (K4 vegyes szabadidős és egyetemi 200). Másodikak: Szmrtyka Rebeka (K1 szabadidős és egyetemi 200), Kugler Attila–Demeter István (K2 masters 200). Harmadikak: Kugler Attila–Fekete László (K2 masters 500). Negyedik: Füzi István (C1 szabadidős és egyetemi 200). Ötödikek: Fekete László (K1 masters 500), Szmrtyka Rebeka–Fekete László (K2 szabadidős és egyetemi 200). Hatodik: Füzi István (C1 szabadidős és egyetemi 500).

A vidékbajnokság PKKC-s eredményei. Első helyezettek: Krikler Zsombor (K1 U23 500 és 1000 méteren is). Másodikak: Krikler Zsombor–Krikler Zalán (K2 U23 1000). Harmadikak: Fekete László–Fodróczi Vilmos–Krikler Zsombor–Kugler Attila (K4 felnőtt 1000), Krikler Zsombor–Krikler Zalán (K2 U23 500), Szmrtyka Hannah (K1 ifi 500). Negyedikek: Fekete László–Fodróczi Vilmos–Krikler Zsombor–Krikler Zalán (K4 felnőtt 500), Fodróczi Vilmos (K1 felnőtt 500 és 1000 méteren), Fodróczi Vilmos–Kugler Attila (K2 felnőtt 1000), Szalai Bálint–Takács András–Tavi Kristóf–Vásárhelyi Gergő (K4 kölyök 2000), Szmrtyka Hannah (K1 ifi 1000). Hatodikak: Óbert Panna–Vadászi Hanka (K2 serdülő 1000). Hetedik: Tavi Kristóf (K1 kölyök 1000). Nyolcadik: Krikler Zalán (K1 ifi 1000). Tizennyolcadik: Szokics Levente (K1 kölyök 2000).