A nevezéskor van lehetőség fotózásra jelentkezni, ebben az esetben viszont mi csak a kamerát és a helyszínt biztosítjuk, a lányoknak kell gondoskodniuk a sminkjükről. Utánajártunk, hogy mi az ápolt arcbőr titka, hiszen egy biztos: a szép smink alá kell egy jó vászon.

Takács Petra, pécsi profi sminkes, kozmetikus ossza meg velünk aranyszabályait, hogy a versenyre nevező szépségek még nagyobb eséllyel állhassanak majd a zsűrik elé. Nem szabad elfelejteni, hogy a smink is művészet, az arcápolás pedig nem csak esztétikai, hanem egészségügyi kérdés is. Íme, az arcápolási kisokos:

Nincs tökéletes arcbőr

Senki bőre nem tökéletes, és ez nem is lehet elvárás. A smink alapja az ápolt, s nem a tökéletes arcbőr - hangsúlyozza a szekemben. Ennek kulcsa pedig az, hogy ismerjük a bőrünket és megtaláljuk a bőrtípusunknak legmegfelelőbb termékeket.

Aranyszabályok

Álmunkból felkeltve is tudni kell, hogy az alapok itt kezdődnek: tisztítás, hidratálás, fényvédelem. Ez a három az, amit mindenkinek minden nap kellene csinálni, a többi lépés már teljesen bőrtípus függő. A mindennapos UV védelmet nagyon elhanyagolják az emberek, sajnos még mindig nem köztudott tény, hogy minden áldott nap, télen-nyáron fényvédőt kell használni.

Az arcápolásnak napi rutinnak kell lennie.

Ahogy a profi fogazlmaz: sokkal többet ér három terméket minden nap használni, mint tízet havonta egyszer. Ahogy eszik, iszik, fogat mos az ember, a bőrt is ápolni kell. A bőr egy szerv, ami véd minket, ha úgy tetszik védi a többi szervünket is, így a megfelelő működése a mi felelősségünk.

A kevesebb néha több

A mindennapokra mindenképpen ezt az elvet képviseli Takács Petra is, de vannak olyan alkalmak, amikor egy extrém smink is jól tud működni. Egy fotózáson már lehet egy kicsit erősebb sminket viselni, viszont a versenyen a színpadi körülmények miatt mindenképpen színpadi jellegű smink a javasolt. Stúdió fények esetén erősebb sminkre van szükség. Ha színpadi sminkről beszélünk, akkor kicsit erősebb alapozás, erősebb kontúr és arcpír és nem túl sok csillogás a javasolt. A szemek és/vagy a száj hangsúlyozásánál is lehetünk egy kicsit bátrabbak, de azért ne vigyük túlzásba - hangsúlyozza a sminkes.

Kétségtelenül hatnak ránk az aktuális sminkdivatok, de legyen mindig az adott személy a mérvadó, az ő adottságai. Mindig a nagybetűs nő maradjon a középpontban.

Az előzsűrizés folyamatos

Összesen harminc lánynak van lehetősége, hogy akár saját portfólióval, akár az általunk szervezett fotózáson készített képekkel nevezhessen a Tündérszépek szépségverseny 2022-es megyei fordulójába. Innen három, a zsűri által kiválasztott, valamint egy közönségdíjas hölgy juthat tovább a regionális fordulóba, ahol egy szakmai zsűri kiválasztja azt a szépséget, aki a megyéjét képviselheti. Az első évadban Baranyai hölgy fejére került a korona, és erre most is megvan az esély.