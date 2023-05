A pécsi római kori hagyományőrző egyesület megalapítása fontos lépés abban, hogy ezt az örökséget megőrizzük a jövő generációi számára.

A közelgő felvonulás, amelyen korhű jelmezek és más történelmi részletek is megjelennek, kiváló alkalom arra, hogy a helyiek és az idelátogatók egyaránt megismerjék a város múltjának ezt az izgalmas fejezetét.

Kulturális örökségünk és gyökereink magyarként sok környező néppel kapcsol minket össze. Úgy látszik, a zászlóink színein túl is több az, ami az olasz néphez fűz – a római kori emlékek talaján állva az ilyen eseményeken együtt emlékezhetünk és eleveníthetünk fel egy letűnt kort, amely a mai emberek számára is tartogat számtalan izgalmas lehetőségeket.