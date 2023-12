A fenyőfák nem csak a családi történetek fontos szereplői, hanem meséknek is. Ott van például Andersen története, amely mindig könnyeket csal a szemünkbe. Ugyan vannak ennél sokkal szomorúbb mesék is, de mégis ez az, ami elsőként eszünkbe jut. Egy másik történet is ide kívánkozik, amelyben egy ismerősöm kisgyermeke áll a középpontban. Valahol – pontosan nem tudom hol – hallotta Andersen fenyőfájának meséjét, és ezután otthon azzal állt elő, hogy mostantól gyökérlabdás fát szeretne karácsonykor, lebontása után pedig ültessék ki a kertbe, hogy tovább élhessen.