Härtlein Károllyal való beszélgetésem pontosan megerősített abban, hogy a fizikával foglalkozó embereket, a jövő fizikusait csak így lehet motiválni. Ezt ő már régen tudja, a fizika felé ugyanez terelte őt. A több díjjal is rendelkező fizikus munkásságának ikonikus mérföldkövének számító Kutatók Éjszakáját is ezért rendezték meg, majd olyan népszerűsége lett, hogy országos rendezvénnyé vált. Brutális fizika címen tiszteleghetett példaképe, Sas Elemér munkássága előtt, hasonlóan Sashoz Härtlein is ilyen módon akarta bemutatni, hogy minden napunk fizika.

Ezek a rendezvények, ez a rendhagyó fizikaóra pont a kényelmes társadalmunknak fújhat ébresztőt. Nagyon kényelmesen körbevetetjük magunkat jobbnál jobb eszközökkel és szerkezetekkel, amiről igazából azt sem tudjuk, hogyan működnek. Ha a fizika alaptörvényeit minimálisan ismerjük, megkímélhetnénk magunkat egy felesleges eszközcserétől vagy szervizeléstől. De lehet meg sem kell vásárolnunk.