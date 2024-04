A játékosság már az előadás elején megjelent, hiszen Härtlein Károly színes lufikkal és egy kék lézerrel szemléltette a színek egymásra gyakorolt hőhatását, illetve megtudhattuk emiatt, miért érdemes a nyári melegben inkább a világosabb ruhadarabokat hordani a sötétebbek helyett. Lufidurrogtatás után fülünknek kellemesebb síp- és dudahangot hallhattunk műanyag szívószálból, a „hangtechnikusok réme” fantázianevű bemutatónál pedig egy fémrúdból nyert kis sípoló, kellemetlen hangot a mérnök úr.

A levegővel való játékot pedig egy lufirakéta készítésével folytatta. Ám ennél is érdekesebb szokott lenni az, ha egy-egy lángcsóva is megjelenik ezeken az alkalmakon. Természetesen a kapcsos korpafűből nyert égő por és egy tölcsér segítségével bemutatta Härtlein tanár úr a látványos színpadi elem, a tűzgép működését. Egy rövid szünet után fejen való diótöréssel prezentálta a tehetetlenséget, házilag barkácsolt CD-lejátszójával pedig megmutatta, hogy az elektromágneses tekercs milyen módon adja át az impulzusokat egy mágnesnek vagy egy fém tárgynak, amiből aztán kihalljuk a zenét. Zárásként a folyékony nitrogén hirtelen fellépő termikus változását mutatta be, aminek segítségével a mágnesek tulajdonsága is látható volt, illetve palackból rakétát is csinált a rendhagyó óra végén.

– Szerettem volna, ha eljut olyan emberekhez is a fizika, akik nem biztos hogy értik, miért is fontos nekik ezt tudni – mondta beszélgetésünk során Härtlein, akinek a nevéhez fűződik a Kutatók Éjszakája országos rendezvény. – Fizika nélkül lehet élni, de nem érdemes! – zárta beszélgetésünket.