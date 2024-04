Nem tudta megtenni az utolsó lépést az NB I. B. Piros-csoportjának döntője felé a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, így szombaton 18 órakor ismét pályára kell lépnie a Lauber Dezső Városi Sportcsarnokban a Phoenix-MT Fót ellen.

A két együttes elmúlt két évi történetében a szerdai volt a Megyeri Tigrisek számára az első győzelem, a fennmaradó hét mérkőzésen mindig a Panthers nyert. A legnagyobb különbség a két együttes közt a 41 pont volt még az előző idényben, de az idei alapszakaszban is volt egy 37 pontos pécsi siker. Most ezeket a meccseket kellene megidézni a vérszemet kapó rivális ellen, mert az biztos, hogy szombaton is mindent el fog követni a Fót, hogy elüsse a feljutás lehetőségétől a PVSK-t.

A Vasútnak meg kell találnia, hogy miben hibázott az idegenbeli meccsen, s javítani is ebben a pár napban, amit lehet, mert a tigrisek minden egyes megingást ki akarnak majd használni, s láthattuk, ha megtalálják a saját ritmusukat, akkor parádésan teljesítenek a legjobb együttesek ellen is.