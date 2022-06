Az UNESCO Felsőoktatási Világkonferenciájának adott otthont Barcelona, ahol bejelentették, hogy a győri Széchenyi István Egyetem csatlakozik a Huawei globális ösztöndíjprogramhoz, amelynek részeként több tízmillió forintos alapot hoznak létre az egyetem hallgatói számára. A Huawei SEEDs Ösztöndíjprogramot 2021-ben indították el Európában, tizenkét országban, hogy a legtehetségesebb és legambiciózusabb diákokat segítsék karrierjük fejlődésében. A bejelentés mellett az egyetem és a vállalat megújította 2016-ban kötött stratégiai partnerségi megállapodását is, amelyet Dr. Lukács Eszter, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi rektorhelyettese, docense és Radosław Kędzia, a Huawei közép- és kelet-európai, valamint az északi országokat felölelő vállalati régió alelnöke írtak alá.

Radosław Kędzia, a Huawei közép- és kelet-európai, északi országok alelnöke a barcelonai konferencián elmondta: „A Huaweinél fontosnak tartjuk, hogy megismertessük a legújabb technológiákat a fiatal tehetségekkel, és megmutassuk nekik, hogyan változtathatja meg a tudomány és a technológia a világot. 2008-ban világszerte elindítottuk tehetségfejlesztő tanulmány programunkat, a Seeds for the Future-tt, amelyben eddig mintegy 3500 európai diák vett részt nagy sikerrel, Ezért úgydöntöttünk, hogy a SEED-et kiterjesztjük és létrehozzuk egy globális ösztöndíjprogramot is. Magyarországon a győri egyetemmel a legkorábbi az intézményes együttműködésünk , kiváló oktatási, vállalati és kutatási munkát végeznek.”

A Széchenyi István Egyetemen indult program keretében azokat a hallgatók, hallgatói csapatok és mentoraik által indított projekteket támogatják majd az ösztöndíj alapból, amelyek a mobilkommunikációs 5G ipari felhasználására keresnek megoldásokat, egyebek mellett a vasúti logisztika, a gyártás vagy a raktározás terén. A projektmunka magában foglalja tesztalkalmazások fejlesztését is, többek között a Huawei saját operációs rendszerére, a Harmony OS-re.

A Huawei világszerte mintegy 2000 egyetemmel van partnerségben, hogy támogassa a jövő IKT szakembereit. Magyarországon 2014-ben indította el a Seeds for the Future programot, melynek keretében hetvenöt magyar diák látogathatott el Kínába, és tekinthetett be a vállalat sencseni központjában az élvonalbeli IKT-technológiai megoldásokkal. 2020 és 2022 között több mint százötven magyar diák vett részt az Online Seeds programban. A Seeds for the Future program célja, hogy fejlődési lehetőséget, iránymutatást adjon az IKT-iparág tehetségeinek a szakterületeiken. A hallgatók megismerkedhetnek az IKT iparág fejlett technológiáival, és specifikus szakértelmet és készségeket halmozhatnak fel, hozzájárulva a globális IKT iparág fejlődéséhez.

