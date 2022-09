Szeptember 28-án a mindennapokban jelenlévő mesterséges intelligencia nyomába eredünk tudományos szakértőink segítségével. Válaszokat keresünk arra, vajon lemondanánk-e az MI kényelméről, tudjuk-e kontrollálni a serényen tanuló algoritmusokat, és legfőképpen robotizált sírját ássa-e az emberiség a technikai fejlődéssel?

1968-ban a mozikban nézők milliói figyelték döbbenten, ahogy a HAL 9000 nevű mesterséges intelligencia macska-egér játékot játszott az űrhajóssal, akinek tőle függött az élete egy 2001-re álmodott űrutazás során. Bár a helyzet ennyire még ma sem komoly, azt senki sem tudhatja, hogy mi történne, ha Siri, Google, Alexa, Cortana vagy épp Vanda közösen beszélnék meg a problémákat és döntenének a fejünk fölött.

Tényleg a mesterséges intelligenciák korát éljük, vagy még mindig csak a jól betanított algoritmusok okoznak számunkra meglepetéseket?

A telefonos pizzarendelésnél már előfordulhat, hogy puszta géphanggal kommunikálunk, és az algoritmusok minden ügyintézésből okosodnak. Megcsodálhattuk azt is, amikor megfiatalított színésznőként játszotta el az MI az ifjú Leia hercegnő szerepét a rajongott csillagközi történetben. Az önvezető autók tesztelése is mindennapi hír, sokan dolgoznak azon, hogy egyszer a balatoni hétvégére induló családok a kocsiban közös társasjátékkal üssék el az időt.

De merre tartunk a fejlődésben? A lehetőségek tárháza végtelennek tűnik. Csak egy praktikus példa a sok közül az okosotthon. Mert nem úri huncutság az optimalizált fűtés-hűtés-árnyékolás beállítása vagy a mosás elindítása a munkahelyről, időt és pénzt spórolhatunk az MI-vel. Rajta keresztül belenézhetünk a jövő kristálygömbjébe is, segítségével modellezhető, milyen szélsőségek várnak a világunkra a jövőben, és ha nem is minden úgy alakul, akkor is lehetőséget ad a kihívásokra való felkészülésben.

Persze a kényelem mellett morális kérdések is terítékre kerülnek. Vajon scifiben fogjuk érezni magunkat, mert öntudatra ébred a Skynet vagy játékszerek leszünk a mátrixban? Elvehetik-e mindennapi munkánkat a jól betanított algoritmusok? Biztosan lesznek kikopó állások, ahogy ma már az utcai világítást se a lámpagyújtogatók oltják fel naplementekor, viszont lesznek új lehetőségek. Az is lehet, hogy az MI okosabb lesz az embernél, de vajon okosabb lehet-e az MI-t használó embernél? Vagy a teremtmény ellene szegülhet az alkotójának?

Mindenre választ kapunk válogatott jövőkutató, MI-kutató és tudományos szakértő előadók segítségével szeptember 28-án a Várkert Bazárban.