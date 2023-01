A vállalatokon fokozódik a nyomás: az egyik oldalról a szakképzett informatikai munkaerő hiánya fenyegeti őket, a másik oldalról – a G Data felmérése szerint – az a folyamat, hogy a képzett munkavállalók fele már nem szívesen dolgozik olyan cégnél, ahol az IT-biztonság megközelítése túl laza, és ez szemponttá válik a munkahely kiválasztásánál. Ennek a helyzetnek egyik megoldása, hogy egyre több kis- és középvállalat vesz igénybe menedzselt biztonsági megoldásokat.

Aggasztó globális folyamatok

A jelenlegi geopolitikai helyzetre való tekintettel megnőtt a kibertámadásokon keresztül történő gazdasági kémkedés kockázata is. 2023-ban előfordulhat, hogy egyes államok szándékosan szabotáljanak egész gazdasági szektorokat vagy más országok ellátási láncait a helyzet destabilizálása érdekében. Egy jól előkészített akció hatalmas hatással lehet megtámadott ország gazdaságára.

A kiberbűnözők és hackercsoportok a támadások hatékonyságának javításán dolgoznak, egyre professzionálisabb eszközöket vetnek be, így a széles körben használt rendszerek új sérülékenységei különös kockázatot jelentenek. Egyetlen rés is elegendő lehet ahhoz, hogy a támadók egyszerre több száz vagy akár több ezer vállalatot is kompromittáljanak.

Fárasztással a kétfaktoros védelem ellen

A kiberbűnözők egyre inkább a szociális manipulációra hagyatkoznak a személyes adatok vagy információk ellopása során. Aki azt hiszi, hogy őt nem lehet átverni, az alábecsüli a veszélyt, mert a támadások egyre profibbak. A tömeges támadások helyett a kiberbűnözők most az egyéneket veszik célba.