– A pécsi telephelyen, melyet a legtöbben csak pécsi erőműként ismernek, négy tagvállalatunk működik, melyek tevékenysége szervesen összeforr. A Pannon-Hő Kft. bálázott biomassza (szalma, repce, kukoricaszár) alapon állít elő 35 MWe villamosenergiát és hőt. A PANNONGREEN Kft. tulajdonában áll Közép-Kelet-Európa legnagyobb, 50 MWe kapacitású aprított biomasszával (erdészeti apríték, faipari melléktermék, napraforgóhéj) tüzelő blokkja. Az előbbi két erőművi blokk, valamint a cégcsoport más telephelyein működő biomassza-erőművek üzemeléséhez szükséges biomassza-tüzelőanyagot a Pannon-Biomassza Kft. biztosítja, míg az üzemeltetéshez szükséges szaktudást és humán erőforrást 184 fővel a Pannon Hőerőmű Zrt. adja.

– Milyen szerepet tölt be a pécsi telephely a Veolia-cégcsoporton belül, hogyan jellemezné működésének gazdaságosságát?

– A pécsi telephely kiemelt szerepet tölt be a Veolia-cégcsoportban, mivel mi vagyunk az egyik legfontosabb referenciaüzem a biomassza-alapú energiatermelés területén. A biomassza-tüzelés, amellett, hogy megújuló erőforráson alapul, gazdaságos energiaellátást is biztosít. Nem véletlen, hogy a második biomasszablokk megépítése előtt sikerült hosszú távú (25 évre szóló) hőszerződést kötni a várossal. Időközben ugyan a távhő hatósági áras lett, de a biomasszaalapon termelt távhő szabad piaci keretek között is versenyképes lenne.

– Energetikai termelő-szolgáltatóként a társaság stratégiai szerepben van Pécs és Baranya gazdaságában. Milyen a kapcsolat a térséggel?

– Valóban, a pécsi erőmű a megalapítása óta jelentős szerepet tölt be mind a város, mind pedig a megye életében, hiszen sokáig az egyik legnagyobb munkáltató volt. Az általunk megtermelt villamosenergia a teljes baranyai lakossági igényeket képes kielégíteni, emellett Pécs teljes távhőhálózatát, mintegy 31 ezer 500 háztartást és közintézményt látunk el fűtéssel és használati meleg vízzel. A biomassza-beszerzés révén mintegy 13 milliárd forint összeget juttattunk a beszállítóinkhoz és 710 külső munkavállaló foglalkoztatását tesszük lehetővé a régióban, elsősorban a tüzelőanyag-ellátás területén.

– Az elmúlt évek gyakorlata alapján milyen tapasztalatai vannak a biomasszaalapú energiatermelésnek Pécsett?

– Az első biomasszablokk 2004 végén kezdte meg működését, míg a második 2013-ban került kereskedelmi üzembe. Az elmúlt 17 év alatt széles körű tapasztalatra tettünk szert a különböző típusú biomassza-tüzelőanyagok terén, és elmondhatjuk, hogy hosszú távon, fenntartható módon lehet biomasszaalapon energiát termelni. Mi több, a biomasszaalapú energiatermeléssel létre tudtunk hozni egy körforgásos gazdasági modellt, hiszen az erőmű a régióban keletkezett megújuló tüzelőanyagból a régió energiaellátását fedezi. A körforgáshoz az is hozzátartozik, hogy az energiatermelés során felhasznált tüzelőanyag nagyrészt megújuló, CO2-mentes, a tüzelés során keletkezett hamu újrahasznosítható a mezőgazdaságban.

– Befolyásolta-e a Covid-helyzet a társaság működését, ha igen, miként?

– A társaság működésére a Covid-helyzet nem hatott ki, a villamosenergia- és hőtermelés a megszokott mederben folyt tovább. Közműszolgáltatóként nagy a felelősségünk, hogy az ellátás zavartalan és biztonságos legyen, ami a járványhelyzet alatt is megvalósult. A pandémia kitörésekor kiemelt fontosságú volt számunkra az üzemeltető személyzet biztonsága is, társaságcsoportunk minden védelmi eszközt biztosított munkavállalói egészsége érdekében. E célból átmeneti időre bezártuk a népszerű Zöld Zóna látógatóközpontot is.

– Készül-e valamilyen fejlesztésre a közeljövőben az erőmű, ha igen, mi(lyen)re?

– Az ellátásbiztonság és a hatékonyság növelése érdekében az erőműben folyamatosan kisebb-nagyobb javító célú és hatékonyságnövelő beruházásokat végzünk, melyeket az éves tervezett karbantartás során szoktunk megvalósítani. Hosszú távon vannak nagyobb fejlesztési terveink is, de ezek még a tervezés szintjén vannak, ezért ezekről még nem tudok többet mondani.

– Milyen a cég társadalmi szerepvállalása a városban, térségben?

– A pécsi erőmű megalapítása óta fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást. Úgy gondoljuk, hogy egy vállalat csak akkor tud eredményesen működni, ha nemcsak közvetlen környezetére figyel, amelyben a napi tevékenységét végzi, hanem a tágabb környezettel kapcsolatban is felelősen gondolkodik. A munkavállalóink döntő többsége is a városban vagy a környező településeken él, így jó szívvel mondhatjuk, hogy ízig-vérig pécsi elkötelezettségűek vagyunk. Ennek jegyében rendszeresen nyújtunk támogatást a városban működő sportegyesületek, kulturális és civil szervezetek részére. De kiemelten támogatunk hátrányos helyzetű, beteg gyermekekkel foglalkozó egyesületeket is. Igyekszünk szponzorálni a városban szervezett jelentősebb környezetvédelmi és kulturális rendezvényeket is a környezetvédelmi szemléletformálás jegyében.