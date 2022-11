A franciák óriási csalódást okoznának a világ minden futballrajongójának, ha nem tudnának tovább lépni a világbajnokság D-csoportjából, hiszen a Dánokat leszámítva nincs igazán komoly ellenfelük.

A csoport menetrendje

November 22.: Dánia-Tunézia 14.00, Franciaország-Ausztrália 20.00.

November 26.: Tunézia-Ausztrália 11.00, Franciaország-Dánia 17.00

November 30.: Tunézia-Franciaország, Ausztrália-Dánia 16.00.

Franciaország

Nem árulunk el azzal nagy titkot, hogy a francia válogatott, a legutóbbi vb nyertese most is a legnagyobb esélyesek között szerepel. Sőt, talán ennyire sztárokkal kitömött gárda nincs még egy a tornán. Persze főleg a támadó szekcióban óriási a választási lehetőség, még akkor is, ha az aranylabdás Benzema nem lehet ott. Mbappé, Giroud, Dembélé, Coman, valamint Griezmann is bevethető lesz, de azért a védelemmel és a középpályával is bőven tud variálni Didier Deschamps. A csoportkörben már az is meglepő lenne, ha botlana a csapat, hiszen Dánián kívül még csak hasonló súlycsoportról sem beszélhetünk a többiek kapcsán.

Karim Benzema és Kylian Mbappe még együtt kezdte a felkészülést a seregszemlére, de előbbi sérülés miatt nem tudta vefejezni Fotós: FRANCK FIFE / AFP

Kapusok: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hottspur), Steve Mandanda (Rennes).

Védők: Lucas Hernandez (Bayern München), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern München), William Saliba (Arsenal), Raphaël Varane (Manchester United), Dayot Upamecano (Bayern München).

Középpályások: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Olympique Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Olympique Marseille).

Támadók: Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Ousmane Dembélé (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt).

Dánia

A másik európai gárdában szintén vannak az elithez tartozó, vagy annak közelében lévő labdarúgók, de nehéz lenne elképzelni, hogy ők beleszólhatnak a torna végkimenetelébe. Szurkolni viszont biztosan rengetegen fognak nekik, hiszen az Európa-bajnokságon majdnem életét vesztő Christian Eriksen is a csapat tagja, sőt, húzóembere a gárdának.

Eriksent remek lesz ismét dán mezben látni Fotós: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

Kapusok: Kasper Schmeichel (OGC Nice), Oliver Christensen (Hertha BSC), Frederik Ronnow (Union Berlin).

Védők: Daniel Wass (Bröndby), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Joakim Maehle (Atalanta), Andreas Christensen (FC Barcelona) Simon Kjaer (AC Milan), Joachim Andersen (Crystal Palace), Victor Nelsson (Galatasaray), Alexander Bah (Benfica).

Középpályások: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur), Thomas Delaney (Sevilla), Christian Eriksen (Manchester United), Mathias Jensen (Brentford), Robert Skov (Hoffenheim), Christian Nörgaard (Brentford).

Támadók: Mikkel Damsgaard (Brentford), Andreas Skov Olsen (Club Brugge), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt), Martin Braithwaite (Silkeborg), Kasper Dolberg (Sevilla), Jonas Wind (VfL Wolfsburg), Andreas Cornelius (FC Köbenhavn), Yussuf Poulsen (RB Leipzig).