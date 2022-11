Ghána

A ghánaiak nagyon komoly erőt képviselnek, még ha nem is a legnagyobb európai klubokból verbuválódtak. Mind a védelemben, mind a középpályán, de még a támadósorban is vannak olyan kiváló játékosaik, akik a legjobbaknak is kellemetlen napot tudnak szerezni. A spanyolok például bánkódhatnak, hogy az Athletic Bilbao csatára nem őket, hanem az afrikai nemzetet választotta hazájának, de Thomas Partey, a kiválóan szereplő Arsenal játékosa is a csoport jobb labdarúgói közé tartozik. Az ő tovább lépésük nem lenne igazán meglepetés, még ha két erősebbnek tűnő válogatottal kell ezért megküzdeniük.

Ghána Chile ellen hangolt a vb-re Fotós: The Yomiuri Shimbun via AFP

Kapusok: Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Manaf Nurudeen (Eupen)

Védők: Joseph Aidoo (Celta Vigo), Daniel Amartey (Leicester City), Abdul-Rahman Baba (Reading), Alexander Djiku (Racing Strasbourg), Tariq Lamptey (Brighton), Gideon Mensah (AJ Auxerre), Denis Odoi (Club Brugge), Mohammed Salisu (Southampton), Alidu Seidu (Clermont Foot)

Középpályások: Andre Ayew (al-Szadd), Mohammed Kudus (Ajax Amsterdam), Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg), Elisha Owusu (Gent), Thomas Partey (Arsenal), Salis Abdul Samed (Racing Lens)

Támadók: Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Jordan Ayew (Crystal Palace), Osman Bukari (Crvena zvezda), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting), Antoine Semenyo (Bristol City), Kamal Sowah (Club Brugge), Kamaldeen Sulemana (Stade Rennes), Inaki Williams (Athletic Bilbao)

Dél-Korea

Az ázsiaiak futballja folyamatosan fejlődik, amire a legjobb példa a Tottenham kiváló labdarúgója Son Hung Min, s a nemzetre jellemző szenvedélyességgel akár még a csoportból való továbbjutást is kiharcolhatják. Persze ehhez maguk mögé kellene gyűrni a két jóval esélyesebb gárda, Uruguay és Portugália egyikét.

Son Hung Min a koreaiak szuperhőse lehet a vb után Fotós: AFP

Kapusok: Kim Szun Kju (al-Sabab), Szon Bum Kun (Dzsonpuk Motors), Cso Hjun Vo (Ulszan)

Védők: Kvon Kjung Von (Gamba Oszaka), Kim Moon Hvan (Dzsonpuk Motors), Kim Min Dzse (Napoli), Kim Jung Kvon (Ulszan), Kim Csin Szu (Dzsonpuk Motors), Kim Te Hvan (Ulszan), Joon Cson Kju (FC Szöul), Cso Ju Min (Dejon Hana Citizen), Honk Csul (Degu FC)

Középpályások: Kvon Csan Hoon (Gimcson Szankmu), Na Szan Ho (FC Szöul), Paik Szunk Ho (Dzsonpuk Motors), Lee Kang In (Real Mallorca), Lee Dzse Szun (Mainz), Csong Vu Jong (Freiburg), Hvang In Bom (Olimpiakosz), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers), Szon Min Gju (Dzsonpuk Motors), Szon Dzsun Ho (Sandon Taiszan), Na Szan Ho (FC Szöul)

Támadók: Son Hung Min (Tottenham Hotspur), Cso Kue Szun (Dzsonpuk Motors), Hvang I Dzso (Olimpiakosz)