A helyiek már az első gól után elővették a szatyraikból a pirotechnikai eszközöket a tizedik percben, a sötétedő és egyre jobban karácsonyi arcát mutató téren nem is volt teljesen tájidegen, ám ettől még bőven szokatlannak hatott. Hamar bosszankodhattak az egyenlítés miatt a horvátok, ám még a félidő előtt ki is alakult a végeredmény: Orsic egészen parádés mozdulattal bevette Bunu kapuját.

Sok izgalom nem volt a meccsen, így a helyikenek nem is Marokkó, hanem az egyre hidegebb idő volt az ellenfele. A jellemző portéka, a kuhano vino mellett a kuhano gin is szépen fogyott. A közeli bárok is megteltek, mindenhol a bronzmeccset lehetett követni. A meccs végét jelző hármas sípszó után aztán meg is kezdődhetett az éjszakába nyúló mulatozás. És mindenki a térre tódult, ahol a horvát nemzeti csatorna mellett több tévéstáb is élőben jelentkezett be az örömmámorba és horvát zászlókba burkolózó tömegből.

Eszék szinte összes utcáján dudáló, zászlókkal felszerelt autók adták tudtára a sakkrajongóknak is, hogy Horvátország a világ harmadik legjobb futballnemzete 2022-ben.