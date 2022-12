Nem kellett már rohannia Kamerun ellen a Braziloknak, hiszen biztos továbbjutók voltak, s még az első helyük sem forgott igazán veszélyben. Az afrikai csapaton ugyan látszott az akarás, a képességek nem voltak meg ahhoz, hogy a vb-címre is esélyesnek tartott gárda B sorát komolyabb küzdelemre késztessék. A z első félidőben Edersonnak így is kellett egy nagyobbat védenie, de különösebben nem tornáztatták meg. Ezzel szemben Epassynak bőven akadt dolga, de azt jól is oldotta meg, vagy ha hibázott, második mozdulatra már javított.

A fordulás után mit sem változott a forgatókönyv, épp ezért lepett meg mindenkit, amikor a semmiből érezett Aboubakar, és lendületből a kapu baloldalába fejelt egy jobbról érkező beadást. A gólszerzőt azonnal ki is állították, mert a mezlevételért már a második sárgáját kapta. Azonban ez a siker már nem volt elég az afrikaiaknak, hogy tovább menjenek.