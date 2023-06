James Cameron szerint vannak hasonlóságok a Titanic és a Titan katasztrófája között – a filmes erről a CNN-nek beszélt.

– A Titanic azért süllyedt el, mert a kapitány teljes gőzzel belevitte a hajót egy jégmezőbe egy holdtalan éjszakán, nagyon rossz látási viszonyok között, miután többször is figyelmeztették. Itt is látunk egy párhuzamot a meghallgatatlan figyelmeztetésekkel egy olyan tengeralattjáró esetén, amelynek hiányzott a tanúsítványa

– mondta Cameron.

A Titanic rendezője már hétfő reggel, amikor értesült a búvárhajó eltűnéséről, azt mondta: az egyetlen forgatókönyv, hogy a Titan összeroppant.

A Titan két éve áll szolgálatban, és ez lett volna az ötödik lemerülése a Titanichoz. Az OceanGate Expeditions által kifejlesztett merülőeszköz még nem kapott típusminősítést, mivel a cég illetékesei szerint a hagyományostól eltérő technológiával megépített új búvárhajó az üzembe helyezése óta a fejlesztés tesztelési szakaszában volt.

A Titan gyenge pontja lett a végzete

A roncsok alapján a parti őrség szerint feltételezhető, hogy a betörő és rendkívül nagy nyomású víz robbantotta szét a merülőeszközt. Amikor június 18-án vasárnap a lemerülés 105. percében megszakadt az összeköttetés a Titannal, a búvárhajó hozzávetőleg 3400 méteres mélységben járhatott.

A Titannak volt egy olyan gyenge pontja, amit az üzemeltetők is jól ismertek: az orr-részébe a „hagyományos” kutatóintézeti merülőegységekhez képest egy viszonylag nagy, plexiből öntött panorámaablakot építettek be. A kivitelezőcég viszont csak 1300 méteres mélységig vállalt biztonsági garanciát az ablakra, de a Titant ennek ellenére a Titanichoz való lemerülésre használták, ami jóval az ablakra megadott biztonsági határ alatt fekszik. Ha az ablak a nagy nyomástól elpattant, az eltűnés időpontjában becsült 3400 méteres mélységben 340 atmoszféra nyomású víz tört be a merülőeszközbe, ami robbanásszerű körülmények között semmisíthette meg a Titant – írja az Origo.