Krausz Gábor eseménydús heteket tudhat a háta mögött: kiderült, hogy válnak Tóth Gabival, elkezdődött a TV2-n a Séfek séfe új évada, illetve azzal is sokakat meglepett, mikor bejelentette, hogy ő is szerepelni fog a Dancing with the Starsban – a sztárséf már el is kezdte a próbákat a partnerével, akivel úgy tűnik, hogy tökéletesen egy hullámhosszon vannak.

Habár az utóbbi időben főként a magánéletét érintő kellemetlen történések miatt került a figyelem középpontjába, szakmai szempontból nem lehet oka panaszra:

rengetegen nézik a Séfek séfét, elképesztően sikeres a TV2 izgalmas gasztro műsora, amiben a minap történt egy elég kellemetlen eset, aminek súlyos következményei lettek az egyik szereplő számára

– szúrta ki a ripost.hu.