Kulcsár Edina mindig is a barna hajúak táborát erősítette, és bár olykor-olykor átkacsintott a szőkék klubja felé, sosem csatlakozott hozzájuk. Legalábbis eddig. Az egykori szépségkirálynő most úgy döntött, itt az ideje a változásnak, ráadásul nem is akármilyennek. Elbúcsúzott a sötét tincseitől - írja a Bors.

A ruhákkal kezdődött Kulcsér Edina átalakulása

Ha már a változásoknál tartunk, ne is rohanjunk annyira előre! Sőt, kanyarodjunk vissza oda, mikor Edina és G.w.M a kapcsolata hajnalát élte. Akkor is mindenkinek feltűnt, hogy a sztáranyuka lecserélte a ruhatárát, nem sokkal később pedig az is kiderült, hogy miért tette... Hát a férje miatt!

G.w.M-nek ugyanis nem mindegy, mit hord a párja, ezért a gardróbját tüzetesen átnézte.

Egy bizonyos hosszúságút nem, vagy ami egy picit áttetsző, átlátszó. Sok olyan ruhám van, amit már elajándékoztam, mert együtt átnéztük a ruhatáramat, akár fürdőruha tekintetében is. Ő mindig segít ezekben. Volt egy-kettő, amire azt mondtam, hogy Légyszi, ezt hadd tartsam már meg! Ő meg mondta, hogy nem!

– mondta még korábban Edina, aki a követők szerint egyre jobban hasonlít a rapper volt párjára, Nagy Melanie-ra.

"Mi történik Edinával?"

Sokan úgy vélik, hogy a régi Edinának már nyoma sincs, főleg miután a hajszínét is megváltoztatta. A kommentelők ezért G.w.M-et "hibázatják", ahogy azért is, hogy Melanie hasonmásává formálja a feleségét.

Mi történik Edinával? Hajad mint a Melanié, vagy nem is tudom. Most nagyon más vagy

– üzenték Edinának, majd jöttek a keményebb hangvételű kommentek.

Sajnos G.w.M teljesen átformálja Edinát, már nem hasonlít magára. Sajnálom – fogalmazott valaki.

– Borzasztó ez a haj, neki szerintem a sötétebb barna sokkal jobban áll – tették hozzá, ám persze akadtak dicsérő üzenetek is. De ne húzzuk tovább az időt, mutatjuk, milyen lett a sztáranyuka új külseje! Ide kattintva tudod megnézni!