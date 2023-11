Az ágyi poloska körülbelül lencsényi, szürkésbarna rovar, jól tűri az éhezést, 3-6 hónapig is elél táplálkozás nélkül. Be lehet vinni a lakásba például használt bútorral, a testhőmérséklet, szén-dioxid-kibocsátás, szuszogás észlelésével könnyen megtalálja az embert, vagyis táplálékforrását. Szállodákban, villamoson, közterületeken is össze lehet szedni.