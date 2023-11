Azta! 2023.11.28. 02:04

Itt a fotó, Demcsák Zsuzsa megmutatta új szerelmét

Újra szerelmes Demcsák Zsuzsa. A műsorvezetőt már el is jegyezte kedvese, akit most meg is mutatott a követőinek.

Demcsák Zsuzsa megint férjhez megy, ezt körülbelül másfél hónappal ezelőtt tudatta követőivel a műsorvezető. Az hamar kiderült, hogy egy vidéki, igen sikeres üzletember mellett találta meg a boldogságot, akivel a közös munka hozhatta össze. A tévés feladatai mellett ugyanis kommunikációs tréningeket és konferenciákat is tart különböző vállalatoknál, így sodorta össze az élet vőlegényével is - írja az Origo. Ami igaz és amit lehet rólam tudni, az az, hogy valóban el vagyok jegyezve. Úgy döntöttünk közösen a párommal, hogy minden olyan információ, ami a kapcsolatunkra vonatkozik, csak ránk tartozik és ezt szeretnénk is megtartani.

Azt gondolom, elég annyi, ha megerősítem, hogy valóban eljegyeztek" – mondta hosszas titkolózás után a televíziós.

Ezek is érdekelhetik