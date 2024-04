Az online térben annyi inger ér minket nap, mint nap, hogy azt érezhetjük, már nem is tudjuk befogadni. Erre a problémára nyújt megoldást az egyhetes digitális detox – írja a Life.hu a cikkében.

Hét nap elegendő ahhoz, hogy lássuk az internet nélküli lét pozitív hatásait, és talán rájövünk arra is, hogy van egy csomó olyan dolog, ami sokkal izgalmasabb, mint egy mobil képernyőjét bámulni.

Digitális detox egyenlő mentális frissességgel?

A túlzott mobiltelefon, számítógép és internethasználat rossz hatással lehet a testünkre és a lelkünkre egyaránt.

Az emberek többsége általában estefelé szereti pörgetni a közösségi oldalakat és a hírportálokat, éppen ezért az alvás minősége és időtartama is lecsökken.

Az is előfordulhat, hogy unalmadban pörgeted a közösségi médiát, közben pedig teljesen elveszíted az időérzékedet. Ezekre a rossz szokásokra előbb-utóbb a tested is reagál, hiszen nem mozogsz eleget, romlik az alvásod minősége, ráadásul a kék fény rossz hatásairól még nem is beszéltünk.

A csendes elvonulás lépései