Mint kiemelik, a legnagyobb magyar művészeti intézmény saját produkciói mellett számos eseményt is befogadott a nyár folyamán: az Erkel Színházban a Shakti, a Manfred's Mann's Earth Band és Jon Anderson, a Yes énekese, valamint a Yamato lépett fel; a hat telt házas est több mint 10 ezer embert vonzott. Az Eiffel Műhelyházban az Erasmus Youth Orchestra lépett fel, a Magyar Táncművészeti Egyetem vizsgakoncertje, amelyen az Opera Zenekara is közreműködött, és bár nem volt nyilvános, szintén telt ház, 1000 vendég előtt zajlott.