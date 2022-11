A gyerekeket november 25-től egészen advent végéig körhinták is várják, amelyek a felajánlásoknak köszönhetően ingyenesen és korlátlanul használhatók. A szervezők ezzel is szeretnének vidám élményt adni a legkisebbeknek. Szombatonként a Szigetvári Vigadó szervezésében zenei koncertek, programok várhatók advent során, vasárnap délutánonként közösségi alkalmakkal, családi karácsonyvárással is találkozhatnak az érdeklődők a Zrínyi téren.

November 27-én a római katolikus plébánia szervezésében öttől családi kincskeresés lesz, amelyet közös éneklés, majd az otthonról hozott adventi koszorúk megáldása követ. Minden vasárnap felgyulladnak a fények a Hotel Oroszlán adventi ablakaiban is, jelezve karácsony közeledtét. Ezt követően a református egyházközség, majd a Bázis és a Csillagvirág egyesületek, valamint a Weiner Leó AMI lesznek a vasárnapi programok házigazdái.