Ünnepi készülődésre várják a komlóiakat december 18-án, advent utolsó vasárnapján a Városház térre. A gyerekeknek 16 órától lehetőségük nyílik arra, hogy a saját maguk által készített ajándékokkal feldíszítsék a város karácsonyfáját. A kupakgyűjtő verseny eredményhirdetésre is sor kerül, és a rendezvényre a Mikulást is várják. Ribizli bohóc 17 órától szórakoztatja a legkisebbeket, 18 órakor pedig a Daniel Speer Brass Band muzsikál. A Komlói Adventen forró tea, forralt bor, zsíros kenyér is várja a karácsonyi készülődésben résztvevőket.