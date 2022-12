Tavaly szó esett lapunkban a mézeskalács eredetéről és a méz szimbolikus üzenetéről. Azért, hogy a gyakorlati megvalósítás vizére evezzünk, idén a sütés folyamatát is dokumentáltuk. Meghívtuk Reetta Riikonent – aki nem a pécsi Dió­törő táncjáték főszereplője –, hogy süssön velünk. Finnországban is ismerik a mézeskalácshoz hasonló karácsonyi süteményt, azonban némileg eltérő a receptje.

– Nálunk piparkakku a neve – árulta el Reetta. Ezt gyömbéres süteményként fordíthatjuk.



– Mi azonban a méz helyett általában melaszt használunk, illetve a fűszerezése is egy kicsit más

– állapította meg a bale­rina, amikor elkezdtek terjengeni az illatok.

A finn vidékeken, bár természetesen megtalálható a méz, kevésbé alapvető és gyakori alapanyag, mint idehaza, ennek oka bizonyára az éghajlati eltérésekben is kereshető. Azt is megtudtuk, hogy manapság náluk leggyakrabban félkész, előre begyúrt tésztát vásárolnak az üzletekben, amit a miénkhez hasonló formákra vágnak, majd előszeretettel díszítenek színes mázzal.

Most azonban közösen kipróbáltunk egy magyar receptet, amelyről a Bama.hu-n videót is megtekinthetnek majd az olvasóink. Az általunk készített mézeskalácshoz egy kilogramm liszthez 500 gramm langyos mézre lesz szükségünk. A tésztába emellett kell még 300 gramm porcukor, három tojássárgája és egy egész tojás, egy csomag mézeskalácsfűszer, 150 gramm margarin és egy csomag szalakáli – ehelyett sütőpor is megfelel.

A hozzávalókat alaposan összedolgoztuk, majd rövid időre hűtőbe tettük – érdemes kisebb adagokban, így könnyebb lesz a nyújtás, s a tészta többi része sem melegszik fel túlságosan. Körülbelül fél centi vastagra nyújtottuk a tésztát. Ha lisztezett, sütőpapírral borított asztalon dolgozunk, akkor biztos nem fognak túlságosan leragadni a mézeskalácsok. Kiszaggattuk, majd 180 fokos sütőben alsó-felső sütésen 5 perc alatt barnára sütöttük.

Ha nem akarunk túl nagy adagot készíteni, a recepthez szükséges hozzávalókat megfelelve is kiadós mennyiség fog sülni.

A mázhoz több recept is található, van, amely egy tojásfehérjéhez ír fél kiló porcukrot, máshol keményítőt is használnak. Mi ez utóbbit választva, 350 gramm porcukorhoz tettünk 2 kisebb tojásfehérjét, majd habverővel való kevergetés közben „érzésre” adtunk hozzá 1-2 teáskanál keményítőt. A végeredmény egészen jól kezelhető lett, egyik felét zöld ételfestékkel színeztük, így adva élettel teli megjelenést az elkészült figuráknak.