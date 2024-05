A Magyar Szocialista Párt helyi vezetője, Csaba István felolvasott egy napirendi pontot, amit ő békepártinak nevezett, miközben abba csomagolva a kormánnyal szembeni támadást rejtettek el. Kővári János, az ÖPE-KNDP frakcióvezető felhívta a figyelemet arra, hogy hétfőn éppen ő kezdeményezte a békepárti nyilatkozatról való szavazást, amelyet be is nyújtott, majd abból vettek szavakat, mondatokat a baloldaliak. Szerinte, a baloldali kezdeményezés komolytalan, mert egy éve is elutasította városvezető koalíció a békepárti nyilatkozatot, egy háborúpártit fogadott el, ami most is érvényben van.