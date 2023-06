A Bama podcast következő vendége volt Nógrádi Benjámin, fiatal diák- rendező, akinek a nevéhez fűződik a ,,Szeresd" című darab, melyet az Ördögkatlan Fesztiválon is bemutatnak. A művet különböző gimnáziumokban tanuló diákok alakítják, melynek központi témája a szociális szorongás. Ez a jelenség rohanó világunkban egyre gyakoribb, de vajon egy korabeli fiatal, aki színpadra is vitte ezt, hogyan gondolkodik róla? Benjámin jövőbeli terveiről is beszélgettünk.