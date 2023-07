Vendégünk volt Braida Fanny, légtornász, rúdtáncos. Mikor érdemes elkezdeni ezt a két sportágat? Fanni oktatja is a légtornát, milyen nála egy-egy óra? Sokan elsősorban a rúdtánchoz társítanak egyfajta erotikus többletet, de azok akik ezt sportként űzik, hogyan küzdenek meg ezzel? A rúdtánc és a légtorna egyaránt komoly fizikai erőnlétet igényel. Szót ejtettünk e két mozgásforma országos viszonylatáról is. Sokan nem tudják, de a rúdtáncot férfiak is űzik.