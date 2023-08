Vendégünk volt Vlasits Barbara, színésznő. Barbara mióta az eszét tudja orvos szeretett volna lenni, ma mégis színésznőként éli mindennapjait. Igaz többféle munkakörben kipróbálta már magát, volt már pultos, de taxis társaságnál is dolgozott, illetve egyik műsorvezetője volt a Felsős című magazinműsornak. Nagy célja, hogy beszédet oktathasson. Kedvenc szerepeiről is mesélt. Zámbó Jimmy - A Király című sorozatban is szerepelt. De vajon melyik mű érintette meg a legjobban? Milyen darabokban játszana szívesen?