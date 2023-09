A Pécsi Szerepjátékos és Wargame Egyesület szeptember 23-án és 24-én harmadik alkalommal rendezi meg a Pannonia Arcanumot a szerepjátékok, társasjátékok, a kártya- és terepasztalos stratégiai játékok iránt érdeklődők számára. A rendezvényt a szervezők a korábbi tapasztalatok és a nagy érdeklődésre való tekintettel először bővítették kétnaposra, s a hétvége mindkét napján a Maláta Food étteremben (Pécs, Xavér utca 19.) 10 órától 20 óráig folynak majd a játékok az asztaloknál.

A kísérőprogramok közül figyelemre méltó lesz a szombaton 11 órakor kezdődő kerekasztal-beszélgetés, melyen Kádár István kérdezi a Delta Vision Kiadó képviselőit, Terenyei Róbertet és Balogh Gergőt. Ezen a napon mindenkinek lehetősége lesz feltenni a kérdéseit vagy megosztani a véleményét a kiadó játékaival kapcsolatban.

Szombat délután a random játéké lesz a főszerep, azaz a jelentkezőket sorsolás útján osztják be a mesélőkhöz, tehát itt derül majd ki, hogy ki melyik játékon fog részt venni. Amint megvannak a csapatok, a mesélők tartanak egy rövid játékismertetést, kiosztják a már előre elkészített karaktereket, és már indulhat is a játék. Természetesen azok számára is lesz lehetőség, akik nem a random játékban vennének részt. Ezen a napon Gréger Csaba író is ott lesz a rendezvényen, és várja a visszajelzéseket a Halhatatlanok és Mozaikvándorok című regényei kapcsán, hiszen azokat már a korábbi pécsi programokon meg lehetett vásárolni.

Vasárnap tíz mesélő várja a szerepjátékra jelentkezőket, és további három asztalnál kezdődnek wargame játékok. Ezen kívül több kiállító is várja az érdeklődőket.

Márkus István sci-fi és fantasy könyveket ajánl a résztvevők figyelmébe, Kalangya Anikó az általa készített dobozokat, képeket, varázsházat mutatja be, Kasik Csaba, aki az egyesület logóját tervezte, a portfólióját hozza el a programra, Schmalz Anna pedig hennafestéssel várja a látogatókat. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.