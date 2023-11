Ötven év után először 1988 októberének utolsó napjaiban járt Pécsen a Szent Jobb. Ezrek várakoztak a gyárvárosi templomnál, hogy elsőként pillantsák meg Szent István király ereklyéjét, amely Budapestről, a Szent István bazilikából érkezett a Magyar Nemzeti Bank páncélautóján. Az eseményről a Dunántúli Napló több oldalon keresztül számolt be. Bár egyre több film és írásos dokumentáció lát napvilágot az 1945 utáni eseményekről, aki nem élte át az egyházüldözés szó szerint véres évtizedeit – köztük e sorok írója is –, az nehezen képzeli el, mi játszódhatott le azokban a családokban, akik rejtegetni kényszerültek hitüket, akiket a testi-lelki és társadalmi terror még fokozottabban sújtott, csupán azért, mert vallásosak voltak, s azt a fellélegzést is, amit a Szent Jobb látogatása hozhatott el.