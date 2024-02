– Pontosan mit takar az a szó, hogy tetoválóművész?

– Ezt a kérdést igazából azért nehéz megválaszolni, mert valószínűleg mindenkinek mást jelent. Szerintem van tetováló és van tetoválóművész. Az utóbbi számomra ott kezdődik, amikor valaki olyan egyedi terveket készít, amelyekben van plusz­kreativitás, egyedi ötlet, bármi, amivel különlegessé teszi azt, amit csinál. Az országban, illetve a világon vannak olyan művészek, akiknél első ránézésre már tudjuk, hogy az az ő keze munkája. Én őket tartom tetoválóművésznek.

– Mi volt az első tetoválása? Van kedvence a sajátjai közül?

– Tizenhat éves voltam, amikor egy akkor divatosnak mondható nonfiguratív minta rákerült a hátamra. Elvittem egy tetoválóhoz a tervemet, aki egy kicsit feldobta az ötletet. Azóta már több tetoválás díszít engem, nem tudnék olyat kiemelni, ami kifejezetten a kedvencem. Mindegyiknek van mondanivalója, sőt a legtöbbet saját magam készítettem el.

– Milyen történetekkel érkeznek az emberek? Ki tud emelni olyat, amely mély nyomot hagyott önben?

– Mindegyik tetoválásnak van jelentése. Nehéz kiemelni bármit is, viszont van egy, amelyre a mai napig nagyon jól emlékszem. A karrierem elején elkészítettem egy elég személyes mintát, amit nem is akartam felhasználni. Azonban jelentkezett egy fiatal fiú, aki elmesélte a saját történetét, és hogy miért is szeretné az ötletemet magára tetováltatni. Egy külföldi orvostanhallgatóról volt szó, akit a végzős évében ért egy baleset, amely megakadályozta, hogy tovább dolgozhasson ebben a szakmában. Az egész élete megváltozott. A tetoválás végül úgy nézett ki, hogy egy arctalan test szívéből kígyók másztak ki, és az egyik beleharapott az ábrázolt ember kezébe.

– Szokott kiskorúaknak is tetoválni? Mennyire engedékenyek a szülők ezzel kapcsolatban?



– Szerintem már egy olyan korszakban élünk, amikor a szülőknek is van tetoválásuk, tehát sokkal nyitottabbak rá. Én mindig kérek egy szülői beleegyező nyilatkozatot, ha kiskorú érkezik hozzám, de jobban szeretem, és fontosnak is tartom, hogy maga a szülő is jelen legyen az egész folyamatnál.

– Van példaképe? Akár tetoválóművész, akár a magánéletében egy személy, aki mindig előreviszi a munkában?

– Kiemelni nagyon nehéz, de például a feleségem az, aki mindenben támogat engem. Nagyon sok területen együtt is dolgozunk, sokat segít nekem, ő az, aki a mindennapokban inspirál engem. Ha tetoválóművészt kell említenem, akkor én Fekete Dorinát mondanám. Öt-hat éve van a szakmában, de nála érzem azt, hogy az ő munkája olyan, amilyet én is szeretnék csinálni. Kicsit furcsa ezt így elmagyarázni, de hasonló gondolkodásunk van tetoválás terén mindkettőnknek.

– Ha jól tudom, akkor meg fog jelenni egy könyve is hamarosan...

– Igen, a feleségemmel ez egy közös nagyobb projekt kezdete. Ez a könyv főleg azoknak fog szólni, akik teljesen kezdők a témában. Elkalauzolja az olvasót majd a tetoválás világában, sőt még technikai segítséget is fog nyújtani azoknak, akik bele akarnak vágni a tetoválásba.