Május elseje a legtöbb országban szabadnap, amelyen felvonulásokat, ünnepségeket szerveznek. Ebből a sorból nem marad ki Magyarország sem. Hazánk több településén zenés, szórakoztató műsorral örvendeztetik meg a lakosságot, köztük a baranyai településeken is.

Fogyott a sör és hot-dog

Pécsen a Balokány Liget adott otthont a Majálisnak, ahol délelőtt 10 órától színpadi műsorokkal szórakoztatták a közönséget. Árusok sokasága lepte el ligetet, de játékokkal is készültek a szervezők, hogy kicsik és nagyok is megtalálják a számukra legjobb kikapcsolódási formát. Mindemelett pedig az elmaradhatatlan sör és hot-dog kombináció is fogyott, miközben az egész terület vidám beszélgetésektől, nevetésektől és zenétől volt hangos.