Értem én, hogy bosszantó a dolog, de lássuk be, a cég ellenőrei teljes joggal jártak el a pótdíj kiszabását illetően ránk, valóban fizető, megfelelő menetjegyet, bérletet váltó utasokra nézve. Hova vezetne az, ha mindenki megindokolná, hogy miért is nincs érvényes menetjegye?! Ok mindig van, csak akkor mi, többi utas, miért is fizessünk, ha kifogással ki lehet magyarázni?!