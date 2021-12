A Dráva Hotel ügyvezetője szerint az látható, hogy érkezés előtt sokkal rövidebb idővel foglalnak a vendégek, mint a járvány előtti időszakban. Puch Eszter elmondta, az elmúlt pár évben sikerült ezt az úgynevezett foglalási kaput több mint egy hónapra, de minimum két hétre feltornázni, ám most inkább az a jellemző, hogy érkezés előtt egy héten belül foglalják le a szállást. Vannak előjegyzések december közepére, végére, de szilveszterre például egyelőre csak a férőhelyek kicsivel több mint fele foglalt. A nagyobb létszámú céges rendezvények elmaradnak, de kisebb létszámú csoportok már bejelentkeztek, sőt a nemrégiben megnyitott négypályás bowlingterem is vonzó a csoportoknak. A cégek most jellemzően inkább cateringszolgáltatást kérnek, és a saját telephelyükön tartanak összejövetelt. Erre van kapacitása a Dráva Hotelnek is, megrendelés után akár két napon belül is kitelepülnek a megadott helyre, kérés szerint felszolgálóval, vagy anélkül.