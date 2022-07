Az idei évben hét Summer Schoolt (nyári iskolát) rendeznek meg, melyekre három kontinens 300 hallgatója jelezte részvételét. Ezek közül hétfőn a jogi karon jártunk, ahol hat ország huszonegy hallgatója vesz részt kéthetes intenzív eseményen, amely a jogi szabályozás illetve a modern technológiák viszonyáról szól.

A jogi témájú nyári egyetemre az EDUC egyetemi szövetség tagegyetemeiről és a PTE-ről jelentkezhettek hallgatók, akik egy komoly előszűrésen és felvételin bizonyították, hogy felkészültek és naprakészek a pécsi nyári egyetemen való részvételre.

Hétfőn délelőtt a külföldi diákok csapatokban tartottak egymásnak előadásokat az adatkezelés, a mesterséges intelligencia és a jog összefüggései, illetve a GDPR témájában, amely témákkal számos előadás és workshop keretében foglalkoztak. Az egyes előadások végén a nyári egyetem akadémiai programvezetője, dr. Szőke Gergely László, az Állam és Jogtudományi Kar adjunktusa értékelte a csapatok munkáját, akik egymás közötti megbeszélésekkel vesézték ki a lényeget a felmerülő témákban.

– Jól oldották meg a hallgatók a feladataikat, látszik, hogy felkészülten érkeztek Pécsre – értékelt a hallgatói előadások után dr. Szőke Gergely László, aki külön hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak a Pécsi Tudományegyetem számára a nemzetközi kapcsolatok, így ezen belül is a nyári egyetemekre érkező külföldi vendéghallgatók jelenléte.

A nyári egyetem jogi programjának szakmai felelőse elárulta, hogy az eddig megvitatott témakörök után, a továbbiakban az internetes álhírek problematikája, az online vitarendezés és a kiberbiztonság lesznek a következő kérdéskörök, melyeket érinteni fognak.

Az ebédszünetben egy indiai jogászlánnyal beszélgettünk a Pécsett szerzett friss tapasztalatairól: – Az olaszországi Cagliari Egyetem jogi karáról érkeztem Pécsre és minden egyes percét imádom az ittlétemnek – mesélte az indiai hallgató. – A szakmai része is nagyon értékes a projektnek, de a délutáni és az esti programok is lenyűgöztek. A Fényfesztiválra minden este elmentem és biztos, hogy egy életen át emlékezni fogok erre a bámulatos látványra. Ráadásul nagyon finomak a magyar ételek, melyek közel állnak a gyermekkoromban megszokott ízvilághoz. Lángost a szüleim is szoktak sütni Indiában, igaz mi nem sajttal és tejföllel szoktuk fogyasztani – lelkendezett a fiatal jogászhallgató.