Illetve, nemcsak a zálogba adható, hanem az eladásra szántakén. Amint ugyanis azt a Dunántúli Napló kérdésére a Pécsett három, Komlón egy, a megyén kívül pedig országszerte további tizenhárom üzletet működtető Expressz Zálog Zrt. szakértője elmondta, velük együtt sok zálogház foglalkozik használt és új ékszerek forgalmazásával is, mondhatjuk, ékszerboltként is működve.

A zálogba kínált tárgyak értékét az Expressznél mindenütt magasan képzett becsüsök állapítják meg, és ha az egyik üzletben ez kérdéses, akár az ország másik szegletében dolgozó specialistától is segítséget kaphatnak. A pécsi szakértő azt mondja, hogy az ügyfélszámban ugyan itt is tapasztaltak némi növekedést, illetve a befektetési arany felvásárlásában is látható növekedés, a hitelügyletek reálértékét ugyanakkor semmiképpen sem nevezné radikálisan kiugrónak. Vagyis, Baranyába egyelőre nem gyűrűzött be a válság-elzálogosítási hullám.