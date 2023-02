A falu 2020-ban a Hegyháti Gyerekesély sikeres programjából építkezve kordonos uborkatermesztésbe kezdett, amely példaként szolgálhatott volna a családok megélhetéséhez. A terményből a lakosságon kívül a környékbelieket is ellátták.

– Sajnos kevesen vagyunk, a közfoglalkoztatottak száma az utóbbi években 10-ről 3-ra csökkent. Azért próbálkozunk a dísztökkel, mert az, érési idejében is jól elkülöníthető lesz a baracktól, amit szintén termesztünk. Munkaszervezési szempontból tehát ideális, és abból a szempontból is, hogy a környéken senki nem foglalkozik dísztökkel – mondta lapunknak Gulácsi Erika, Szalatnak polgármestere.