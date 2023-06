A kínai látogatás során a cég hosszútávú együttműködési megállapodást kötött a Rizhao Wohe Aviation Service Co., Ltd. vállalattal is, amely 50 darab Fusion repülőgépet rendelt meg 65 millió jüan értékben. A megrendelés teljesítésére három éven belül kerül sor. A stratégiai együttműködési szerződés aláírását követően kereskedelmi megállapodást kötött a kínai társaság és a Magnus Aircraft Zrt. kínai leányvállalata, amely évi 45 repülőgép értékesítési célt is tartalmaz a régióban - számolt be a vezérigazgató.

Boros László kitért arra is, hogy a fejleményeknek köszönhetően kedvezőbb vám- és adózási feltételeket kaptak és egy kínai radiológiai- és orvostechnológiai eszközöket, valamint kompozit eszközöket gyártó vállalattal is együttműködési megállapodást kötöttek.

A Pécs melletti pogányi reptéren 2019-ben 2 milliárd forint támogatással, összesen 6 milliárd forintos beruházás keretében 7000 négyzetméternyi gyártóbázist létesítő vállalat az MTI érdeklődésére korábban közölte: a pandémia ellenére 2021-ben 10, tavaly 15 Fusion típusú gépet gyártott, az idén várhatóan 45 és 60 között lesz a legyártott darabszám.

A Pogányban jelenleg nyolcvan, és a tervek szerint az idén további negyven főnek munkát biztosító, ott energiahatékonysági beruházásokra készülő vállalat közlése szerint a társaság 2022-ben 550 millió forintos nettó árbevételt ért el és veszteséggel zárta az évet. Az idén várhatóan pozitív nulla eredménnyel zárnak, míg a „következő éveknek exponenciálisan növekvő árbevétel mellett pozitív eredményt kell hozniuk" - írták.