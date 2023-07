– Az új rendelettel a legszegényebbeknek állítanak fel korlátot – mondta Bognár Szilvia. Kiderült ugyanis, hogy akiknek a családjában nincs meg a 40 ezer forintnyi egy főre eső jövedelem, az a baloldaltól ezentúl nem kaphat lakást. Bognár ezért kérte az alsó jövedelemhatár eltörlését, de erre is nemet mondtak.

A civileket nem hívták meg, de eljöttek

A lakhatási kérdéssel aktívan foglalkozó civileket ugyan nem hívtak meg, ők mégis eljöttek a közgyűlésre és Konkoly-Thege Júlia, a Pécsi Civil Lakhatási Szövetség és A Város Mindenkié Pécs csoport képviseletében fel is olvasott egy levelet, amit előzőleg minden képviselőnek kiosztottak.

Ellentmond a törvénynek

Hozzászólásának lényege az volt, hogy valójában nem is volt társadalmi egyeztetés érdemben a rendeletről, a Lakhatási Kerekasztal tagjainak jó része csak hétfőn találkozott a dokumentummal, a társadalmi egyeztetésre is csak négy napot adtak, amibe beletartozott szombat és vasárnap is. Kiemelte, a rendelet törvénynek is ellentmond, továbbra is tág teret enged a visszaélésekre – ezért ő is az elnapolást javasolta.

Kiszorítják a szegényeket

Kővári János, az ÖPE-KNDP frakcióvezetője szerint is csak szerecsenmosdatásra jó a rendelet, amivel kiszorítja a baloldal a szegényeket a bérlakásokból, ezért felmerül a kérdés, hogy valóban baloldali-e a baloldal? Továbbra is átláthatatlan a rendszer, holott lényeges lenne világosan megállapítani az összeférhetetlenségi szabályokat, hogy olyan politikus ne hozhasson döntést, akinek családtagja, ismerőse is érintett – vetette fel.

Alkalmatlan

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint is alkalmatlan a rendelet, az önkormányzati lakások egy része szinte lakhatatlan állapotban van, ezt a helyzetet is kezelni kellene. Javaslata szerint új lakásokat is be kellene vonni a városi lakásállományba, amiket piaci alapon adhatnának ki, hogy ebből fedezzék a szociális alapú rendszert.

Nem is érti, hogy miért kellett összehívni a közgyűlést nyár közepére, mert például nyáron lehetett volna egy ilyen gazdasági programot is kidolgozni. Csizmadia szintén kérte a napirend elnapolását.

Prémiumokra van, szegényekre nincs pénz

Barkóczi Csaba fideszes képviselő szerint a ügyészségi nyomozások is mutatják, hogy a pécsi lakásgazdálkodás területén hogyan zajlanak folyamatok.

Elmondta, hogy a polgármester hideg mérnöki racionalitással kiszámolta, hogy a legnehezebb körülmények között élők azok, akik nem fizetőképesek és valahogy be kell hajtani a felesleges kiadásokat, azt a több száz millió forintot, amit tanácsadókra, biztosokra baráti ügyvédi köre, megemelt cégvezetői bérekre költöttek úgy, hogy közben 17 milliárdos adósságot halmoztak fel.

„Mi ezt találtuk ki”

A jelenlegi polgármester, Péterffy Attila minderre azonban nem reagált, helyette megtette a frakciójának a vezetője, Ágoston Andrea. Ő a kritikákat illetően a konkrétumokat hiányolta, majd azt mondta, „mi ezt találtuk ki, akkor is, ha maguknak ez nem tetszik”.

Még többet is tettek!

Nyőgéri Lajos MSZP-s alpolgármester még azt is elmondta, hogy még többet is tettek a társadalmi egyeztetés érdekében, túltettek messzemenően az elvártok. Szerinte a rendelettel a jogcím nélküli bérlők helyzetét is rendezik, mert nem akarják őket utcára tenni. Megjegyezte, a közös költségeket a bérlőkkel fizettetik meg ezentúl.