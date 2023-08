Vendégem volt Horváth Attila, a Monge Stúdió alapítója, építészmérnök, akinek rengeteg saját ötlete van. Elmondása szerint , amit meg lehet oldani kerámiából, vagy kompozit anyagból, azt majdnem mindent betonból is, sőt ennek az előállítási költsége is olcsóbb. Horváth Attila részt vett a Nappali bár betonpultjának a tervezésében is. Tervezett már olyan bárpultot is, amely hőmérsékletváltozásra változtatja a színét.

Betonszaniterekkel is foglalkoznak, terveik között szerepel egy olyan kád megalkotása, amelyben a víz hőmérsékletét megtartja, nem hűl ki könnyedén.

