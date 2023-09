A kormánypárti politikus a fórumot megelőző sajtótájékoztatón kiemelte: jó hírekkel érkezett, hiszen idén a tavalyinál 3 milliárd forinttal több, azaz összesen 14 milliárdos keretösszegű NEA pályázatait október 2-án írják ki. A csaknem 5 milliárdos keretösszegű Városi Civil Alapra pedig szeptember 1. és október 2. között lehet pályázni – közölte. Szavai szerint az utóbbi programban elnyert támogatást ingatlanvásárlása és -felújításra, gépkocsibeszerzésre, programokra, kommunikációra és eszközvásárlásra lehet fordítani.

Szalay-Bobrovniczky Vince előadásában a többi között arról beszélt, hogy Baranya méretéhez képest erőn felül teljesít a civil pályázatokban. Országosan a kilencedik helyen áll, azonban, ha az egészen más lehetőségekkel rendelkező Budapestet és Pest vármegyét nem számítják, akkor már a hetedik – jegyezte meg. Mint elmondta, összegszerűen mindez azt jelenti, hogy 2022-ben és 2023-ban 1 milliárd 148 millió forintot nyert el a vármegyéből pályázó 1634 civil szervezet.

Őri: a civil aktivitás jelentősen segíti a társadalom jólétét

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy Baranyában a civil aktivitásnak több évtizedes, a rendszerváltás hajnalára visszanyúló hagyománya van. A kormány által biztosított források háromezer vármegyei civil szervezetnek jelentenek segítséget és támogatást kisebb és nagyobb településeken egyaránt.

Majd a baranyai civil szféra sajátosságának nevezte, hogy ezen szervezetek számos téren hiánypótló szolgáltatásokat sőt – ahogy fogalmazott – missziót vállalnak. Mivel azok az államtól és az önkormányzatoktól is vettek át közfeladatot a szociális ellátásban, a kulturális feladatellátásban, valamint az egészségügyhöz való hozzáférés segítésében is – sorolta a vármegyei elnök.

Őri László arra biztatta a vármegye civil szervezeteit, hogy éljenek a pályázat adta lehetőségekkel. „A hazai civil társadalom számíthat a kormányra”- jelentette ki, majd méltatta a kabinet azon döntését, miszerint a háború okozta nehéz gazdasági helyzetben is, hazai költségvetési forrásból hárommilliárd forinttal emelte meg a civil alap országos keretösszegét.

NEA-határidők és egyéb tudnivalók

Szalay-Bobrovniczky Vince a tájékoztató országjárás egy korábbi állomásán ismertette, hogy október 2. és november 3. között pályázhatnak civil szervezetek a NEA keretében működésre, bérjellegű juttatásra, rezsire illetve programokra. Egy szervezet legfeljebb 4,5 millió forintra pályázhat. Kitért arra is, hogy kisebb módosításokat vezetnek be a pályáztatásban: ilyen például a 150 ezer forintos kompenzáció megszűntetése, az egyszerűsített támogatás 350 ezer forintos felső határát 400 ezer forintra emelték. Ezen kívül a 3 millió forintig egyszerűsített elszámolást vezetnek be.