A gyerekeket és az intézmény dolgozóit May Gábor méhész, az OMME baranyai szaktanácsadója, Rittlinger József, a NAK baranyai elnöke, Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere köszöntötte.

A mézkóstolókból minden gyerek kapott, az 5. és 6. osztályosoknak pedig May Gábor tartott előadást a termelői mézek fontosságáról. Beszélt arról, hogy a méz fontos táplálékforrás, hiszen vitamin okban és nyomelemekben gazdag, így az emberi szervezetre gyakorolt számos jótékony hatását is megismerhették a diákok. Szó volt még arról, hogy mióta fogyasztja és mire használta az ember már az ókortól a mézet, és az egyéb méhészeti termékekről is. A méhésztől megtudhatták a gyerekek, hogy miért fontos például a propolisz, vagy a virágpor fogyasztása a méz mellett. Érdeklődve hallgatták a méhek beporzó munkájáról szóló részt is.