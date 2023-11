A Katolikus Karitász beszámolója szerint az őszi betakarítási időszak mérlegét látva elmondható, hogy a program sikeres volt: országszerte 371 településen összesen 5381 család vett rész benne, amely több mint 17 ezer személy támogatását jelentette közel 15 millió forint értékű vetőmaggal és 6 millió forint értékű palántával.

– A több mint 10 éve futó Zöldellő kertek program során a kiosztott vetőmagok és palánták hasznosítása mellett a karitász szakmai támogatást is nyújt a kertészkedő családoknak, hogy veteményeseikben a lehető legtöbb termést takaríthassák be és kétkezi munkájuk sikerét megtapasztalják – emelte ki a segélyszervezet.

Az akció részeként minden településen tavasztól őszig a helyi karitászönkéntesek kísérték figyelemmel a ter­mesztést, segítve a résztvevők első lépéseit az öngondoskodás felé. – A program által elindított reintegrációs folyamat eredményei csak hosszabb idő alatt válnak majd kézzelfoghatóvá társadalmi szinten, de az már most elmondható, hogy azok a gyerekek, akik részesei lehettek a növénytermesztés élményének és saját veteményesükből tehetik az asztalra a saját termesztésű zöldségféléket, jó úton haladnak az öngondoskodás képességének elsajátításában – emelte ki összefoglalójában a Katolikus Karitász.