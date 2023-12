A plázaépítési terv azt is bizonyítja, hogy a vármegyeszékhelyen is talál akkora vásárlóerőt a vállalat – a kormány gazdaságpolitikája elleni baloldali hangulatkeltés ellenére is –, hogy szerintük a több milliárdos fejlesztés nemcsak megtérül, hanem profitot is termel majd.

Az egyik baloldali, momentumos képviselő be is ismerte, hogy azért is örül a fejlesztésnek, mert látszik, hogy van kereslet Pécsen.

Csizmadia Péter, fideszes frakcióvezető azt mondta, hogy eddig nem derült ki, hogy mit is szeretne a vállalat, mert egy szóbeli prezentációból értesültek róla, miközben számtalan probléma is felmerülhet a fejlesztés kapcsán, ami a város és a városrész élhetőségére is kihatással lehet.

Ruzsa Csaba alpolgármester ezt követően azt mondta, hogy tudomása szerint az ügyet korábban tárgyaló bizottsági ülésen nem volt a nemzeti oldal részéről kifogás.

Csakhogy kiderült, Ruzsa Csaba arra a jobboldali képviselőre mutogatott, aki már hetek óta súlyos betegség miatt kórházban van, így nem is tudott volna részt venni az ülésen.

Ruzsa egyébként valamiért rendkívül módon ragaszkodott a fejlesztéshez, még az elnapolást is elvetette. Péterffy Attila pécsi polgármester szerint pedig abban a városrészben „hiányzik egy pláza".