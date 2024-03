A vízügyi igazgatóság egyúttal arra hívta fel a figyelmet, hogy történetük során ez az első ilyen kezdeményezés, amelyben a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézetével együttműködve, egy több klónból álló nemesnyár fajtakísérletben is részt vettek a fásítási program által.

A részletekről ismertették, hogy az Ős-Dráva projekt két mintaterületét fásították be az 1600 csúcsrügyes karódugvány elültetésével,- a Körcsönye-Sellyei-Gürü összekötő csatorna, valamint a Főcsatorna csőhídjához közel, a jobb és bal parton.

Erre azért van nagy szükség, mert az Ős-Dráva projekt során igazgatóságunk fenntartási területe nagymértékben megnövekedett – közölte a vízügy, jelezve, hogy a gyors növekedésű fás szárú növényzet hamarabb képes a lombkorona záródását biztosítani, ezáltal a terület elgyomosodása, a lágyszárú növényzetborítottság jelentős mértékben természetes módon visszaszorítható.

Tájékoztattak arról is, hogy a Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete által végzett, több mint 70 éves múltra visszatekintő nyárnemesítési tevékenység fektette le a hazai modern nyárgazdálkodás alapjait.

Bár az ültetvényes nyárgazdálkodás céljai az elmúlt közel egy évszázadban nem változtak, annak körülményeire a folyamatosan változó szakmai elvárások mellett a változó környezeti tényezők is hatással voltak és vannak – indokolt a vízügy.

Mint hangsúlyozták, a változó ökológiai feltételekhez több ponton szükséges alkalmazkodni: egyrészt a nemesnyár fák ültetésére alkalmas területek folyamatos vizsgálatával, valamint az újonnan szelektált fajtajelöltek változatos környezeti feltételek közötti tesztelésével is.

A soproni intézet és a vízügyi igazgatóság közötti együttműködés elsősorban az utóbbi területre összpontosít, vagyis az igazgatóság által biztosított földterületeken az új nemesnyár fajtajelöltek növekedési vizsgálata történik majd meg.

A kutatók kiválogatják azokat a fajtajelölteket, amelyek a későbbiekben mezővédő erdősávok, vagy utak melletti fasorok telepítésére is ajánlhatók lesznek. „A vízügyesek ma is bebizonyították, hogy közösségi összefogásból és a közösség összetartó erejéből sikeres, új dolgok, akár erdők is születhetnek” – fogalmaztak.