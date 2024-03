Kik érhetik el NAV által készített bevallási tervezetet?

A NAV elkészíti és 2024. március 15-től elektronikusan elérhetővé teszi a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet

• a magánszemélyeknek,

• a mezőgazdasági őstermelőknek,

• az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és

• az egyéni vállalkozóknak.

Milyen adatokat tartalmaz a bevallási tervezet?

Az adóbevallási tervezeteket a munkáltatók, kifizetők által megküldött bevallások és adatszolgáltatások alapján készíti el a hivatal. A tervezet tartalmazza például a magánszemély által az adóévben megszerzett

• szja-köteles jövedelmet és annak adóját,

• az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,

• az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,

• a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és a fizetendő szociális hozzájárulási adót.

Mikor kell az adóbevallási tervezetet módosítani, kiegészíteni?

Ha az adózó például

• mezőgazdasági őstermelő, és e tevékenységéből adóköteles bevétele származott (az adómentességi értékhatár alatt nem kell bevallást benyújtania);

• áfafizetésre kötelezett magánszemély;

• egyéni vállalkozó;

• fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;

• jövedelme külföldről származott, vagy külföldön (is) adóztatható;

• valamely bevétele után az ekho szerinti adózást választotta, és a kifizetőtől az őt terhelő ekho megállapítását, bevallását és megfizetését átvállalta;

• valamely bevétele után szochoelőleget kell fizetnie.

Meddig kell a tervezetet kiegészíteni és jóváhagyni?

A határidő: 2024. május 21. Eddig van lehetőség az adóbevallási tervezet javítására, kiegészítésére, elfogadására és az 1+1 százalékos rendelkezőnyilatkozat leadására, A fizetendő adó befizetésének is május 21 a határideje. Nem elég a bevallást benyújtani az adót is be kell fizetni, és fordítva.

Mit tehet az adózó, ha nem ért egyet a tervezetben lévő adatokkal, és segítséget szeretne kérni az adatok módosításához?

Az ügyfélszolgálatokon személyesen tudnak segíteni a hivatal munkatársai a tervezet adatainak értelmezésében. Amennyiben módosítani szeretné az adózó a tervezetet, akkor az összes bevalláshoz kapcsolódó igazolást, dokumentumot célszerű elhozni az ügyintézéshez.

A 1819-es infóvonalon keresztül is tudnak segíteni a kollégák a tervezet módosításában. A rendszer használatához azonosító kód szükséges, amelyet már online is meg lehet igényelni a NAV-tól a TEL nyomtatványon.

A 1819-es infóvonalon általános tájékoztatás is kérhető a bevallási tervezetekkel kapcsolatban.